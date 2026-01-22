Arwen und Aragorn sind in Herr der Ringe das bekannteste Liebespaar, aber wusstet ihr, dass sie verwandt sind?

Auch wenn es nicht der Vordergrund der Geschichte ist, geht es in Teilen von Herr der Ringe auch um die Liebe. Das wohl bekannteste Paar ist dabei Arwen und Aragorn. Doch wusstet ihr, dass die beiden innerhalb ihrer Familiengeschichte schon verbunden sind?

Aragorn und Arwen sind verwandt? Ja. Zumindest weit entfernt. Die Familiengeschichte der beiden wird in den Filmen nicht groß thematisiert, aber die beiden sind familiär verbunden. Der wichtigste Knotenpunkt für die Verwandtschaft ist Eärendil, der Vater von Elrond, also der Großvater von Arwen.

Etwas komplizierter wird es dann bei Aragorn, denn er ist auch mit Eärendil verwandt, aber über deutlich mehr Generationen.

Der komplizierte Stammbaum von Aragorn und Eärendil

Wie sind Eärendil und Aragorn verwandt? Eärendil selbst war schon ein Halb-Elb. Seine Mutter war Idril, eine Elbe, und sein Vater war der Mensch Tuor. Zusammen mit der Halb-Elbe Elwing bekam Eärendil die Zwillinge Elros und Elrond (der in der Trilogie von Hugo Weaving gespielt wird).

Nach dem Krieg gegen den Schurken Morgoth hatten Eärendils beide Söhne die Entscheidung, ob sie ein sterbliches Leben führen wollen oder weiterhin als Elben unsterblich bleiben möchten. Während sich Elrond für das Elben-Leben entschied, wählte Elros die Sterblichkeit (auch wenn er deutlich länger lebte, als man es bei Sterblichkeit erwartet).

Im Zweiten Zeitalter entstand durch die Valar die Insel Númenor. Sie wurde den Edain, den ersten Menschen, geschenkt, weil sie im Krieg gegen Morgoth mitgekämpft haben. Im 32. Jahr des 2. Zeitalters landete Elros mit einigen Edain auf der Insel und gründete ein Königreich. Über die nächsten Jahre siedelten immer mehr Menschen dort, die man Númenórer oder Dúnedain nannte. Aufmerksame Zuschauer der Filme wissen: Auch Aragorn ist ein Dúnedain.

Ganz viele Generationen

Doch wie kommt man von Elros zu Aragorn? Der erste wichtige Knotenpunkt ist Valandil (Quelle: tolkiengateway.net).

Elros bekam vier Kinder: Vardamir Nólimon , Tindómiel, Manwendil und Atanalcar

, Tindómiel, Manwendil und Atanalcar Vardamir Nólimon hatte auch vier Nachkommen: Tar-Amandil , Vardilmë, Aulendil und Nolondil

, Vardilmë, Aulendil und Nolondil Tar-Amandil bekam drei Kinder: Tar-Elendil Parmaitë , Eärendur und Mairen

, Eärendur und Mairen Auch Tar-Elendil Parmaitë bekam drei Nachkommen: Silmarien , Isilmë und Tar-Meneldur

, Isilmë und Tar-Meneldur Tar-Elendils Tochter Silmarien bekam mit Elatan dann Valandil

Valandil war der erste Fürst von Andúnië, einer Hafenstadt in Númenor. Von ihm stammen die nächsten Generationen der Fürsten ab, bis namentlich Eärendur erwähnt wird, der 15. Fürst von Andúnië.

Eärendur bekam Amandil als Sohn, der der letzte Fürst von Andúnië war. Im Jahr 3319 vom 2. Zeitalter wurde Númenor zerstört. Amandils Sohn, Elendil, überlebte und gründete in Mittelerde die Königreiche der Dúnedain, zusammenfassend für Arnor und Gondor.

Elendil bekam dann die Söhne Isildur und Anárion. Hier beginnt dann erneut ein großer Generationssprung bis Aragorn (Quelle: tolkiengateway.net), den wir euch aber etwas gröber zusammenfassen, indem wir beim Sohn von Isildur Valandil anfangen und euch danach die Vorfahren in der richtigen Reihenfolge aufzählen:

Valandil (der dritte König von Arnor)

Eldacar

Arantar

Tarcil

Tarondor

Valandur

Elendur

Eärendur

Nach Eärendur wurde Arnor in 3 Königreiche eingeteilt und sein ältester Sohn Amlaith wurde zum König von Arthedain. Seine Nachkommen führten die Linie von Isuldur fort:

Belegg

Mallor

Celpharn

Celebrindor

Malvegil

Argeleb der 1.

Arveleg der 1.

Araphor

Argeleb der 2.

Arvegil

Arveleg der 2.

Araval

Araphant

Arvedui

Aranarth

Im Jahr 1974 des Dritten Zeitalters zerstörte der Hexenkönig Angmar das Königreich Arthedain, weshalb die nächsten Nachkommen keine Könige mehr waren (Quelle: tolkiengateway.net):

Arahael

Aranuir

Aravir

Aragorn der 1.

Araglas

Arahad der 1.

Aragost

Aravorn

Arahad der 2.

Arassuil

Arathorn der 1.

Argonui

Arador

Arathorn der 2.

Arathorn der 2. bekam dann im Jahr 2931 des Dritten Zeitalters mit Gilraen den Sohn Aragorn den 2. , den wir alle als Aragorn aus Herr der Ringe kennen. Übrigens stammt auch Aragorns Mutter Gilraen von Aranarth ab.

Somit stammen Aragorn und Arwen beide von Eärendil ab, nur haben sie über 60 Generationen Unterschied. Arwen wurde im Jahr 241 des Dritten Zeitalters geboren, also 2690 Jahre vor Aragorn dem 2. Wie ihr Großvater Eärendil gab sie ihre Unsterblichkeit auf, um Aragorn zu heiraten.

Zusammen mit Aragorn bekam sie im 1. Jahr des Vierten Zeitalters einen Sohn namens Eldarion.

Wie man sehen kann, ist die Geschichte von Mittelerde ziemlich groß und in den Filmen bekommt man nur einen kleinen Teil davon mit. Die Lore hinter der Welt, den Kreaturen und Helden bietet viele spannende Geschichten. Eine Auswahl davon findet ihr hier: Herr der Ringe: Alles zur Lore und Geschichte von Mittelerde