Wer würde bei einem Kampf zwischen Gandalf und Dumbledore gewinnen?

Dumbledore hat in dieser Kategorie aber klar die Nase vorn. Er ist sogar älter als der Planet Arda, auf dem sich Mittelerde befindet – nämlich geschätzt rund 55.000 Jahre alt. In seiner bekannten physischen Form wandert er aber „erst“ seit etwa 2.000 Jahren durch Mittelerde. Trotzdem reicht das, um zu sagen: Gandalf verfügt über deutlich mehr Erfahrung und ist Kreaturen begegnet, von denen Dumbledore nur nachts träumen kann. Der Punkt geht an: Gandalf

Vergleicht man das Alter der beiden Zauberer, entsteht ein klares Bild: Dumbledore ist zum Zeitpunkt von Harry Potter etwa 115 Jahre alt. Das ist durchaus beachtlich. In all den Jahren hat Dumbledore viele Gefechte geschlagen und auch die mächtigsten Magier wie Grindelwald besiegt.

Gandalf und Dumbledore sind zwei der mächtigsten Zauberer in ihren jeweiligen Welten. Aber was würde passieren, wenn die beiden ihre Bücher und Filme verlassen und aufeinandertreffen? Wir klären, wer bei einem Duell als Sieger vom Platz gehen würde.

