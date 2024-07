Eine Serie über Superhelden hat sogar noch bessere Reviews als The Boys und Loki

Die 4. Staffel von The Boys hat die letzten Wochen das Internet dominiert und gezeigt, dass Superhelden als Serie immer noch funktionieren und das auch ab 18. Auch die Serie zu Watchmen richtet sich an Erwachsene und ist dabei sogar noch besser als The Boys.

Was ist die Watchmen-Serie? 2019 erschien Watchmen. Diesmal ist es aber kein Film, sondern eine Miniserie mit einer Staffel. Trotz des konfusen Namens stellt die Serie eine Fortsetzung der Geschehnisse des Films dar. Die bekannten Charaktere kommen nur sporadisch vor oder werden erwähnt.

In der Welt von Watchmen sind Superhelden keine gefeierten Ikonen. Sie agieren am Gesetz vorbei. Der Fokus liegt auf der Ermittlerin Angela Abar, die gegen eine Gruppe rassistischer Terroristen vorgeht. Die alten Watchmen sind dabei wie Geister, die über der Geschichte schweben.

Eine andere sehenswerte Superheldenserie findet ihr hier: Neue Serie auf Amazon zeigt Superhelden im Selbstzerstörungs-Modus und den Sohn von Arnold Schwarzenegger

Einen Teaser zur Serie seht ihr hier:

Die etwas andere Superheldenserie

Was macht Watchmen so gut? Wie man es von HBO-Serien gewohnt ist, sieht Watchmen richtig gut aus. Die Produktionswerte sind auf dem Punkt und die Szenerie einer echten Gesellschaft mit historischem Hintergrund von Superhelden sieht toll aus.

Es ist fast schon komisch, die Serie als Superheldenserie zu betiteln. Sie hat eher die Struktur eines Thrillers mit gesellschaftlichen Themen wie „moderner Rassismus in den USA“ und Korruption . Die Serie präsentiert sich in seiner Satire deutlich ernster als beispielsweise The Boys, fühlt sich dementsprechend auch anders an.

Auch die Schauspielleistung ist wirklich gut. Ein großes Highlight in der Serie ist Jeremy Irons, der in der Serie Ozymandias verkörpert. Auch Regina King als Ermittlerin Angela verkörpert den Charakter fesselnd und nachvollziehbar.

Im Vergleich zu The Boys gefiel Watchmen den Kritikern noch ein klein wenig besser. Auf Rotten Tomatoes hat The Boys einen sehr guten Kritikerscore von 93 %. Watchmen schafft es sogar auf 96 %. Serien von Marvel sind da ein wenig schlechter bewertet. Loki kommt nur auf 87 %. Das Schöne an den drei Serien ist, dass alle sehr unterschiedlich, aber trotzdem alle sehenswert sind.

Watchmen läuft nicht auf Netflix oder Disney Plus. Wenn ihr die Serie im Stream schauen wollt, dann könnt ihr das auf WOW oder Sky machen. Steht ihr auf physische Medien, dann gibt es die gesamte Staffel auch auf Blu-Ray. Die eine Staffel gilt auch als beendete Geschichte. Eine andere beendete Superheldenserie findet ihr hier: Wer auf die 4. Staffel von The Boys wartet, sollte sich diesen Anime auf Netflix angucken