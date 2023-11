Brutale Superhelden-Serie auf Amazon bekommt ein weiteres Spin-off – Dieses Mal mit neuer Kulisse

Für alle Fans der makaberen Superhelden-Serie „The Boys“ gibt es gute Neuigkeiten. Nach „The Boys: Diabolical“ und „Gen V“ ist eine weitere Amazon-Produktion zum bekannten Comic-Universum in Arbeit.

Wie lautet der Titel des Spin-offs? Die neue Serie im Superheldenkosmos von The Boys wird den Titel The Boys: Mexico tragen, wie Deadline berichtete.

Die Dreharbeiten der neuen Superheldenproduktion werden einen Kulissenwechsel mit sich bringen und dieses Mal in Lateinamerika stattfinden.

Hier könnt ihr einen Trailer zur Spin-off-Serie Gen V sehen:

Das ist bisher zu The Boys: Mexico bekannt

Wer steckt hinter dem Projekt? Als Executive Producer werden Diego Luna (Cassian Andor in Star Wars) und Gael García Bernal (Mozart in the Jungle) angegeben.

Die Möglichkeit, dass beide Schauspieler auch kleine Rollen vor der Kamera übernehmen werden, sei laut Quellen von Deadline aber durchaus gegeben.

Das Drehbuch zu The Boys: Mexico wird Gareth Dunnet-Alcocer verfassen. Er ist auch als Creator und Executive Producer an der Serie beteiligt. Aktuell sucht man nach einem Co-Showrunner, der ihn bei dem Projekt unterstützt.

Das bisherige Team von The Boys, Eric Kripke, Seth Rogen und Evan Goldberg ist ebenfalls in die Produktion von The Boys: Mexico involviert.

Das Casting für die Serie hat noch nicht begonnen. Es steht also noch nicht fest, welche Schauspieler in der neuen Produktion zu sehen sein werden.

Wann wird das neue Spin-off erscheinen? Bisher gibt es noch kein konkretes Datum, wann die Fans die neue Serie auf Amazon anschauen können.

Nicht nur erhält The Boys eine weitere Spin-off-Serie, sondern auch eine vierte Staffel. Diese wird voraussichtlich Mitte des Jahres 2024 erscheinen.

Auch Gen V wird fortgesetzt und bekommt eine 2. Staffel. Einen genauen Termin gibt es hierbei aber noch nicht.

