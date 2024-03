Nicolas Cage will einen coolen neuen Superhelden im Marvel-Universum spielen: „Ich liebe die Figur“

Amazon plant derzeit eine Live-Action-Serie, die sich mit einer düsteren Version von Spider-Man beschäftigt. Genauer gesagt mit Spider-Man Noir. Nicolas Cage hat besonderes Interesse, die Rolle zu spielen. Es wäre nicht das erste Mal.

Um welchen Superhelden geht es? Wer Fan der Marvel-Comics, insbesondere von Spider-Man ist, oder den Animationsfilm Spider-Man: Into the Spiderverse von 2018 gesehen hat, kennt Spider-Man Noir vielleicht schon.

Es handelt sich dabei um eine alternative Version von Peter Parker. Seine Geschichten spielen in den 1930er Jahren, während der Zeit der Großen Depression in den USA.

Der Ton ist sowohl visuell als auch inhaltlich deutlich düsterer als in den Gegenwartsgeschichten. Spider-Man Noir bewegt sich durch eine raue Welt.

Peter Parker, der in dieser Version als Privat-Detektiv arbeitet, greift als Noir auch gerne mal zu härteren Methoden – und muss mit den moralischen Konsequenzen seiner Taten zurechtkommen.

Die Figur ist im Verhältnis zum originalen Spider-Man noch recht neu. Während Stan Lees Kreation bereits seit 1962 Verbrechen bekämpft, erblickte Noir erst 2009 das Licht der Welt.

Nicolas Cage möchte die Rolle spielen – noch einmal

Was hat Nicolas Cage mit all dem zu tun? Der Hollywood-Star Nicolas Cage kam bereits mit Spider-Man Noir in Berührung. Er lieh ihm nämlich seine Stimme, im bereits erwähnten Animationsfilm Into the Spiderverse. Auch in Spielen taucht der Schauspieler von Zeit zu Zeit auf.

Aktuell befindet sich bei Amazon eine Live-Action-Serie zu Spider-Man Noir in Planung. Wer die Hauptrolle spielen soll, ist noch nicht klar.

Allerdings gilt Nicolas Cage als heißer Kandidat für die Rolle. Nicht nur, weil er sie schon einmal gesprochen hat, sondern auch, weil er sich selbst als großer Fan des düsteren Spider-Man geoutet hat.

In einem Gespräch mit Collider erzählte Cage von seiner Leidenschaft für die Figur. „Es ist kein Geheimnis, dass ich die Figur liebe“, sagte er darin.

Nach der Arbeit an Into the Spiderverse hätte Cage großes Interesse, Noir auch vor der Kamera zu spielen. Außerdem bieten das Setting und der düstere Charakter der Hauptfigur die Möglichkeit, einigen anderen Helden von Nicolas Cage Tribut zu zollen.

Ich kann meine Lieblingsdarsteller aus dem Goldenen Zeitalter (Hollywoods), also Robinson, Cagney, Bogart, mit einer Figur kombinieren, die, so denke ich, weithin als Stan Lees Meisterwerk gilt. Nicolas Cage via Collider

Cage betont aber auch, dass aktuell noch nichts in Stein gemeißelt sei. Er habe mit Amazon bislang nur Gespräche geführt.

Was wissen wir noch über die Serie? Während Nicolas Cage in der Hauptrolle noch unbestätigt ist, steht zumindest schon der Showrunner der Serie fest.

Steve Lightfoot, der unter anderem für seine Arbeit an The Punisher, Narcos oder Hannibal bekannt ist, wird die Leitung bei der neuen Serie übernehmen. Entwickelt wird sie zudem von Chris Miller und Phil Lord, die hinter Filmen wie dem Lego Movie oder besagtem Into the Spiderverse stecken.

Noch befindet sich das Projekt in der Vorproduktion. Aber vielleicht wird Amazon schon bald enthüllen, wer als schwarz-weißer Spinnenmann durch das New York der 1930er springen wird. Nicolas Cage hätte auch eine Rolle in Der Herr der Ringe haben können – hat sie aber abgelehnt.