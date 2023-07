Der neue Überlebende in Dead by Daylight benimmt sich komisch. Denn als Schauspieler ist Nicolas Cage übertrieben dramatisch.

Viele Spielerinnen und Spieler von Dead by Daylight haben sich verwundert die Augen gerieben, als die Entwickler ankündigten, dass es einen neuen Überlebenden geben wird. Das ist niemand geringerer als der bekannte Schauspieler Nicolas Cage, den es im nächsten Update ebenfalls in die grausame Welt des Entitus zieht.

Doch wer dachte, dass die Entwickler das Ganze nicht noch lustiger gestalten könnten, der irrt sich. Denn Nicolas Cage hat ein paar Eigenschaften, die ihn von anderen Überlebenden unterscheiden. Immerhin ist er ein Schauspieler. Und als solcher muss er eine gewisse, teilweise übertriebene Dramatik an den Tag legen.

Die 3 Drama-Perks von Nicolas Cage

Wie alle Überlebenden, hat auch Nicolas Cage 3 eigenständige Perks. Das sind quasi besondere Talente, mit denen er sich gegen den Killer zur Wehr setzen kann. Allerdings haben diese Perks bei Cage ein paar besondere Effekte, die man so bisher noch nicht im Spiel gesehen hat.

Perk 1: Dramaturgie: Wird aktiviert, solange du gesund bist. Während du rennst, drücke die „Aktive Fähigkeit“-Taste, um für 0,5 Sekunden mit angezogenen Knien zu rennen und erhalte dann 25 % Hast für 2 Sekunden, bevor ein zufälliger Effekt auftritt (einer der folgenden):

Du bist für 12 Sekunden anfällig (Man geht mit einem Treffer zu Boden).

Erhalte 25 % Hast für weitere 2 Sekunden.

Schreie, aber nichts passiert.

Erhalte ein zufälliges, seltenes Item mit zufälligen Add-Ons und lass andere Items fallen, die du gerade bei dir trägst.

Der gleiche Effekt kann nicht zweimal in Folge auftreten. Erzeugt für 60 / 50 / 40 Sekunden Erschöpfung. Kann nicht während Erschöpfung verwendet werden.

Perk 2: Bühnenpartner: Wird aktiviert, sobald du dich im Terror-Radius des Killers aufhältst. Wenn du den Killer anschaust, schreie laut auf und offenbare die Aura des Killers für 3 / 4 / 5 Sekunden. Es besteht eine Chance, dass du erneut aufschreist und die Aura des Killers dann für 2 weitere Sekunden siehst. Danach hat Bühnenpartner eine Abklingzeit von 60 Sekunden.

Perk 3: Plot Twist: Wird aktiviert, wenn du verwundet bist. Drücke die „Aktive Fähigkeit“-Taste, während du geduckt und regungslos bist, um in den „Sterbend“-Zustand zu wechseln. Wenn du Plot Twist benutzt, um so in den Sterbend-Zustand zu wechseln, dann hinterlässt du kein Blut, machst keine Geräusche und kannst dich vollständig aus dem Sterbend-Zustand erholen.

Wenn du dir selbst mit Plot Twist aufhilfst, bist du sofort vollständig geheilt und erhälst 50 % Hast für 2 / 3 / 4 Sekunden.

Der Perk wird deaktiviert, wenn du dir selbst aufgeholfen hast. Der Perk wird reaktiviert, sobald der letzte Generator repariert wurde.

Kann nur Nicolas Cage das? Wenn man Nicolas Cage weit genug auflevelt, dann können auch alle anderen Überlebenden seine Perks erlernen. Er kann sein umfangreiches Wissen (und seine übertriebene Dramatik) also allen anderen beibringen.

Die Perks sind aktuell nur auf dem PTB (Testserver) verfügbar. Bis zum Release dauert es noch ein paar Wochen.

Community feiert das Meme-Potenzial: In der Community von Dead by Daylight kommen die Perks ausgesprochen gut an. Sie werden gemeinhein als „absolute Meme-Perks“ gesehen, die wohl niemals in der aktuellen Meta gespielt werden. Allerdings hätten die Perks jeder eine durchaus nützliche Nische, sodass man sie gelegentlich zu sehen bekommen wird.

Sicher wird es manch einen Killer geben, der plötzlich verdattert dreinschaut, wenn ein Überlebender ihn grundlos einfach anschreit oder vor ihm einfach tot auf den Boden fällt. Aber genau das dürfte auch die Absicht dieser Perks sein: Spaß bringen und trotzdem gelegentlich sinnvoll sein.

Was haltet ihr von den Perks von Nicolas Cage?