Von Iron Man bis Spider-Man: Far From Home – Welcher ist der beste Film im MCU Phase 1-3?

Wir wollen von euch wissen, welcher Film der beste im Marvel Cinematic Universe Phase 1-3 ist. Aus 23 Superheldentitel könnt ihr wählen.

Das Marvel Cinematic Universe, kurz MCU, ist ein Superhelden-Franchise, dem eine Reihe Filme angehören, die von den Marvel Studios produziert werden.

Die Figuren der Filme basieren dabei auf den Marvel Comics von bekannten Zeichnern, wie etwa Stan Lee, Jack Kirby oder Steve Ditko.

Dabei sind die verschiedenen Filme auch untereinander verbunden, spielen also im selben Universum. So werden Handlungsstränge fortgeführt, in After-Credit-Scenes wird auf andere Titel verwiesen oder Figuren haben auch Auftritte bei ihren Superhelden-Kollegen.

Die verschiedenen Titel des MCUs sind in mehrere Phasen gegliedert. In dieser Umfrage beziehen wir uns auf die ersten drei Phasen:

Phase 1: Beginnt mit Iron Man (2008) und endet mit The Avengers (2012); in der Phase werden die einzelnen Helden der Gruppe Avengers vorgestellt und am Ende zusammengebracht

Phase 2: Beginnt mit Iron Man 3 (2013) und endet mit Ant-Man (2015); in der Phase bekommen die bekannten Helden Fortsetzungen und neue Figuren kommen dazu

Phase 3: Beginnt mit The First Avenger: Civil War (2016) und endet mit Spider-Man: Far From Home (2019); neue Helden kommen hinzu und die Geschichte rund um die Avengers wird mit Endgame abgeschlossen

Nun wollen wir eure Meinung wissen

Um die gewaltige Auswahl an MCU-Filmen etwas einzugrenzen, beschränken wir uns in dieser Umfrage nur auf die Filme von Phase Eins, die mit Iron Man beginnt, bis Phase Drei, die mit Spider-Man: Far From Home ihren Abschluss hat.

Damit habt ihr die Wahl zwischen 23 Filmen, die zwischen 2008 und 2019 erschienen sind.

So könnt ihr abstimmen: Verratet uns in der Umfrage, welcher Film des MCU Phase 1-3 eurer Meinung nach der beste ist.

Jeder hat nur eine Stimme und ihr könnt eure Wahl im Nachhinein nicht mehr ändern. Wählt daher euren absoluten Favoriten im Helden-Universum aus.

Lasst uns auch gerne in den Kommentaren wissen, wieso ihr gerade den Superhelden-Film ausgesucht habt.

Schreibt gerne dazu, ob zum Beispiel die Figuren, die Geschichte oder eine bestimmte Szene eurer Meinung nach in dem Film besonders gut waren und ihn damit zum besten Marvel-Film von Phase 1-3 für euch machen.

