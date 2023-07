Tom Holland wurde in Avengers: Endgame gesagt, er sei auf einer Hochzeit – War in Wirklichkeit eine Beerdigung

Jedoch verheimlicht Marvel nicht nur Tom Holland wichtige Informationen zu seinen Szenen. In dem gleichen Interview erzählte Zendaya (MJ), dass sie zwar das Skript einen Tag vor dem Dreh bekämen, um ihre Dialoge zu lernen, jedoch alles Spoiler-hafte einfach weg geschwärzt werde. Das mache es manchmal etwas schwierig in der Vorbereitung:

Ja, Tom Holland bekommt das Drehbuch nicht. Tom Holland bekommt seinen Text und das war’s. Er weiß nicht einmal, wen er als Gegenspieler hat. Wir verwenden einfach nur sehr vage Begriffe, um ihm zu beschreiben, was in der Szene passiert, weil es ihm sehr schwerfällt, nichts zu erzählen

Hier könnt ihr das YouTube-Video sehen, in dem Tom Holland über die Szene in Avengers Endgame spricht. Springt dazu zu 5:20:

Erst später wurde dem Schauspieler klar, zu welch traurigen Anlass all die Figuren in Wirklichkeit zusammenkamen.

In Avengers: Endgame findet die große, finale Schlacht zwischen der Heldengruppe und Oberbösewicht Thanos statt. In einer emotionalen Szene opfert sich dabei Tony Stark aka Iron Man, um das Universum zu retten.

Tom Holland hat in der Vergangenheit schon das ein oder andere Marvel-Geheimnis versehentlich gespoilert. Daher erzählte man dem Schauspieler in Avengers: Endgame, dass er sich auf einer Hochzeit befinde – dabei drehte man eigentlich eine Beerdigung.

