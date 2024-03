5 Serien wie Breaking Bad

Wir haben euch Serien, die ähnlich sind wie Breaking Bad, in einer Liste gesammelt. 5 Serien stellen wir euch vor, wenn ihr Fans von Breaking Bad und Walter White seid.

Was sind das für Serien? Da es in Breaking Bad neben dem Plot im Drogenmilieu vor allem um Walther White und starke Figuren-getriebene Geschichten geht, sind nicht alle aufgelisteten Serien klassische Mafia-Geschichten .

Um eine gute Mischung zu garantieren, sind hier auch Serien mit starken Hauptfiguren vorhanden, die nicht unbedingt etwas mit organisierter Kriminalität oder Drogen zu tun haben. Außerdem war eine hohe IMDb-Wertung für die Auswahl relevant.

1. Ozark

Der Familienvater Martin Bryde lebt ein recht unspektakuläres Leben mit seinen 2 Kindern und seiner Frau Wendy. Beruflich ist er als Finanzberater unterwegs. Doch durch unglückliche Ereignisse muss er für ein riesiges mexikanisches Kartell Drogengeld waschen. Dafür zieht die Familie aus Chicago nach Missouri Ozark.

Auf dem Papier ist die Serie sehr nah an Breaking Bad dran. Ein normaler Familienvater wird immer mehr in Drogengeschäfte verwickelt. Das Besondere an Ozark ist Jason Bateman, der hier hervorragend spielt, und das Setting im Sumpfgebiet Ozark, was eine gute Abwechslung von den bekannten Großstädten ist.

Auf IMDb hat Ozark eine sehr gute Bewertung von 8,5 von 10 Sternen.

2. Die Sopranos

Wenn man über Serien wie Breaking Bad spricht, dann darf Die Sopranos nicht vergessen. Die Serie begründete zusammen mit The Wire und Twin Peaks die Struktur, in der Serien bis heute gezeigt werden. Die Serie handelt von Tony Soprano, dem Boss einer berühmten Mafiafamilie in New York.

Das große Highlight in Die Sopranos sind die vielen Charaktere. Allen voran James Gandolfini als Tony Soprano. Er schafft es, Tony in einem Moment sympathisch und nahbar erscheinen zu lassen, aber in einem anderen Moment wieder abgrundtief kalt und böse. Bis heute ist die Serie ein Meisterwerk und kann mit aktuellen Produktionen mithalten.

Auf IMDb hat Die Sopranos die großartige Wertung von 9,2 von 10 Sternen.