Warner Bros. wollte mehr aus einem Gangster-Film machen, doch der Regisseur ließ die Hauptfiguren sterben

2004 arbeitete der Regisseur mit Warner Bros. an dem Film The Aviator zusammen. Allerdings stellte das Studio laut GQ die Zahlungen für den Film ein und Scorsese beendete die Arbeiten schließlich mit 500.000 Dollar aus eigener Tasche ( via GQ ).

In einem Interview, das am 25. September 2023 im Online-Magazin GQ erschienen ist, spricht der Regisseur Martin Scorsese über die Reaktionen auf seinen Gangster-Film. Diese fielen bei der Testvorführung positiv aus, das Publikum und die Filmemacher waren begeistert. Nur das Filmstudio Warner Bros. reagierte anders.

Der US-amerikanische Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent Martin Scorsese ist vor allem für seine Filme Taxi Driver, GoodFellas, Casino und Gangs of New York bekannt. Seinen ersten Oscar gewann er allerdings erst 2007 für den Film Departed – Unter Feinden.

