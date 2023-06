Der Mann, der euch Scarface brachte, kritisiert John Wick 4: „Mehr Videospiel als Film“

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Oliver Stone ist nicht der Einzige, der den mangelnden Realismus in so manchen Filmen bemängelt. Die Weltraum-Organisation NASA veröffentlichte einst eine Liste mit Sci-Fi-Filmen, die am weitesten von der Realität entfernt seien.

Der Filmemacher wirft den Entscheidungsträgern in Hollywood vor, „Idioten“ zu sein, die nur „mit dem Trend“ gehen würden. Er wünscht sich wieder mehr Mut, Risiken mit Filmen einzugehen (via 3D Juegos ).

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

In einem Interview mit Variety kritisiert Oliver Stone die aktuelle Kino-Landschaft. Mit einigen modernen Filmen kann der 76-Jährige so gar nichts mehr anfangen, die seien mehr wie Videospiele.

Insert

You are going to send email to