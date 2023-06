Dieser Science-Fiction-Film ist laut NASA der unrealistischste

Peaky Blinders: The King’s Ransom ist ein VR-Spiel zur beliebten Netflix-Serie. Im Trailer zeigen die Entwickler, was euch 2023 erwartet.

Die Filmemacher nutzen die Sorgen der Bevölkerung über das sogenannte Ende der Welt, das angeblich von den Mayas in Mittelamerika vorhergesagt wurde, deren Kalender am 21. Dezember 2012 endet.

In dem Film 2012 macht Jackson Curtis, gespielt von John Cusack, gemeinsam mit seinen Kindern einen Campingausflug. Dabei erfährt der Vater zufällig vom drohenden Weltuntergang und versucht seiner Familie auf eine Arche der Regierung und damit in Sicherheit zu bringen.

Auf Platz 1 der Liste landete „2012“, ein Katastrophenfilm von dem bekannten Regisseur Roland Emmerich. Dieser ist gerade für seine gewaltigen Blockbuster bekannt, in denen verheerende Umweltereignisse die Welt heimsuchen, wie etwa „The Day After Tomorrow“ (2004).

Auf ihr legten sie in einem Ranking die am wenigsten realistischen Sci-Fi-Filmen überhaupt fest. Der Gewinner ist ein bekannter Blockbuster, der sich um das Ende der Welt dreht.

