AMD bringt wohl seine beste Gaming-CPU zurück und ich würde sofort meinen alten PC damit aufrüsten

AMD bringt angeblich seine beste Gaming-CPU, den Ryzen 7 5800x3D zurück. Bis heute ist es die beste CPU für den alten AM4-Sockel. MeinMMO-Redakteur würde die CPU sofort für sein altes System kaufen, wenn denn am Ende die Preise stimmen und die CPU wirklich nach Deutschland kommen sollte.

AMD setzt bei seinen Prozessoren derzeit auf zwei Sockel: AM4 und AM5. AM4 ist mittlerweile 10 Jahre alt und AM5 gilt als besserer Nachfolger.

Aber die stark steigenden Preisen im RAM- und SSD-Bereich führen zu einem Umdenken und selbst der alte Sockel AM4 wird dadurch plötzlich wieder interessant. Derzeit gibt es obendrein Spekulationen, dass AMD mit dem Ryzen 7 5800x3D seine damals beste Gaming-CPU zurückbringen könnte. Davon berichtet etwas das englischsprachige Magazin Videocardz.com.

Sollte sie wirklich in Deutschland zu einem fairen Preis verfügbar sein, würde sich der Kauf der CPU auf jeden Fall lohnen.

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Die beste Aufrüst-Option für alte PC-Systeme, die noch auf AM4 setzen

Was ist das für eine CPU? AMDs neue AM4-Architektur kam 2016 auf Markt und sorgte damit für eine Wiederauferstehung der AMD-Prozessoren. Mit dem Ryzen 7 5800x3D setzte AMD noch einen obendrauf: Die x3D-Architektur galt als Meilenstein und kompletter Architektursprung (via Computerbase.de). Bis heute bekommt ihr für die alte AM4-Plattform keine bessere CPU und Intel hat bis heute Schwierigkeiten, wieder aufzuholen.

Lohnt sich das Aufrüsten denn überhaupt noch? Der 5800X3D gilt weiterhin als sehr starke Gaming-CPU für AM4, und gerade auf einer bestehenden AM4-Basis spart man sich die Zusatzkosten für Mainboard und DDR5, die bei einem kompletten Plattformwechsel anfallen würden.

Ich selbst habe zu Hause noch zwei alte AM4-Systeme, die beide auf eine ältere CPU setzen (Ryzen 5 2600X und Ryzen 5 5600G). Würde ich das System mit dem Ryzen 5 5600G nachrüsten, wäre das immerhin eine Mehrleistung von 50 bis 60 %. Da der Computer ausschließlich für Gaming genutzt wird und Gaming besonders von der x3D-Architektur profitiert, würde sich das langfristig auf jeden Fall lohnen, da die Preise für einen kompletten Neukauf derzeit unerschwinglich sind.

Eine Alternative wäre noch der kleinere Ryzen 7 5700x3D, diese CPU ist aber nicht mehr wirklich erhältlich und laut Geizhals.de nur noch in Fertig-Systemen erhältlich. Gebraucht zahlt ihr noch 350 bis 400 Euro für den Prozessor.

Falls ihr euch grundsätzlich fragt, welcher Sockel für Prozessoren sich derzeit überhaupt noch lohnt, schaut in den folgenden Artikel auf MeinMMO. Hier erklären wir euch im Detail, wo die Unterschiede liegen und für wen sich welcher Sockel am besten eignet: AMD: Lohnt sich AM4 noch oder sollte man gleich AM5 kaufen?