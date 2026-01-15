AMD bietet derzeit die besten CPUs für Gaming an, doch Intel will jetzt mit zwei neuen Produkten den Markt zurückerobern

AMD bietet derzeit die besten CPUs für Gamer an, doch Intel möchte mit neuen Prozessoren wieder aufholen. Bereits Ende Januar 2026 erwarten uns von Intel gleich zwei neue Produkt-Reihen. Aber auch AMD bringt neue Produkte auf den Markt. Für Spieler könnte das noch ziemlich spannend werden.

Wer heute einen Gaming-PC zusammenbaut und nicht gerade an den hohen RAM-Preisen scheitert, kauft vermutlich eine AMD-CPU für seinen Computer. Denn AMD dominiert seit ein paar Jahren den Consumer-Markt: Die sogenannten 3XD-Prozessoren von AMD stehen unangefochten an der Spitze und CPUs wie der Ryzen 7 7800x3D oder der Ryzen 7 9800x3D gehören zu den beliebtesten Prozessoren unter Spielern.

Jetzt hat Intel zwei neue Prozessor-Produktreihen auf den Markt gebracht, um AMD herauszufordern und seine Position zurückzuerobern.

Intel bringt zwei neue Produktreihen, die mit besserer Leistung und starkem Grafikchip punkten sollen

Um welche Produkte geht es? Konkret geht es um die Produkt-Reihen „Arrow Lake“ und „Panther Lake“. Während die Core Ultra 200K Plus und 200HX Plus (Codename Arrow Lake Refresh) im März oder April 2026 auf den Markt kommen sollen, soll das eigentlich Flaggschiff von Panther Lake, der Core Ultra X9 388H, bereits Ende Januar 2026 kommen.

Vor allem Panther Lake dürfte für viele spannend sein. Denn Intel setzt nicht nur auf eine neue Fertigung, sondern verbaut einen völlig neuen Grafikchip auf seinen Prozessoren, die Grafikeinheit Xe3. Diese soll bedeutend schneller sein als bisher verbaute Module.

Konkret bedeutet das: Bei Laptops ohne eigene Grafikkarte könnte Intel plötzlich wieder eine echte Option werden oder sogar für neue Handhelds relevant werden. Bisher führte hier AMD den Markt mit seinem Ryzen Z1 Extreme an, der in vielen Geräten verbaut ist.

AMD bringt Ende Januar 2026 ebenfalls neue Produkte auf den Markt

Wie sieht es bei AMD aus? Doch auch die Konkurrenz schläft nicht. AMD bereitet mit seiner „Ryzen AI 400“-Serie (Codename Gorgon Point) bereits eigene Produkte vor, die Intels neue Prozessoren kontern sollen. Hinzu kommt, dass AMD bereits am 22. Januar auf den Markt starten möchte und damit einen wichtigen Vorsprung vor Intel haben könnte. Der Marktstart ist aber erst einmal nur für China geplant.

Für die meisten Spieler dürfte aber ein anderer Prozessor deutlich spannender werden: Mit dem Ryzen 7 9850X3D soll Ende Januar die nächste X3D-CPU von AMD kommen und diese soll deutlich leistungsfähiger als der bisher sehr beliebte Ryzen 7 9800X3D werden.

Der Ryzen 7 9800x3D gilt als sehr beliebt und extrem erfolgreich. Doch schon länger schimpfen Spieler über beschädigte Mainboards und kaputte CPUs. AMD hat jetzt eine Lösung im Angebot, verspricht aber weiterhin, den Problemen auf den Grund zu gehen.