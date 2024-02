One Piece: Ruffy sprach mehr als 6 Jahre lang nicht mit einem Mitglied der Strohhut-Crew

Deshalb nervte Ruffy den „One Piece“-Schöpfer von all seinen Figuren am meisten

Dabei blieb bei der stetig größer werdenden Besatzung immer weniger Zeit für die Interaktionen von Ruffy mit all seinen Crewmitgliedern und die Ereignisse nahmen zunehmend mehr Raum in der Erzählung ein. Das Vorantreiben des Plots wurde dabei wichtiger als der Austausch der Figuren untereinander.

Das lange Schweigen zwischen den beiden Figuren begann in Band 73, in Kapitel 730. Hier besprach sich die gesamte Strohut-Besatzung. Während ein Teil der Crew zur Insel Zou reiste, blieb der Rest in Dressrosa, um gegen Doflamingo zu kämpfen.

Die Hauptfigur in One Piece sprach im Manga mehr als 6 Jahre lang nicht mit einem seiner treuen Begleiter der Strohut-Piratenbande.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to