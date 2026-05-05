Das Remake zu One Piece verrät Anzahl der Episoden, beendet den Anime schneller als gedacht

Endlich wissen wir, wann das Remake zu One Piece erscheinen wird und wie viele Episoden es mit einem Schwung geben wird. Daraus lässt sich auch ableiten, um wie viel Prozent der Anime schneller läuft.

Wann erscheint das Remake? Wie die Verantwortlichen bekanntgaben, startet The One Piece im Februar 2027 auf Netflix. Es werden auf einen Schlag 7 Episoden als erste Staffel veröffentlicht, die insgesamt um die 300 Minuten einnehmen. Das bedeutet, dass eine Episode im Schnitt rund 43 Minuten lang sein wird.

Auf einem Bild könnt ihr auch übrigens sehen, wie das Konzept Art für Episode 1 aussehen wird:

Concept Art zu The One Piece Episode 1, via X.

Die erste Staffel wird die ersten 50 Kapitel des originalen Mangas adaptieren. Das bedeutet, dass die Story bis zu dem Zeitpunkt laufen wird, an dem Ruffy im Restaurant Baratie auf sein neues Crewmitglied Sanji trifft. Wenn es streng nach Kapitel 50 aufhört, wird gerade so der Schwertkämpfer Dracule Mihawk angeteast.

Dadurch lässt sich auch ableiten, um wie viel Prozent das Remake schneller laufen wird als der Original-Anime.

Video starten The One Piece – Interview mit dem Team des Remakes Autoplay

Remake zu One Piece hat deutlich schnelleres Pacing

Wie viel schneller wird es werden? In den ersten 7 Episoden werden 50 Kapitel des Mangas untergebracht. Im originalen Manga war man an der Stelle bei Episode 24. Da die Episoden im Schnitt so 24 Minuten dauern, ergibt das eine Gesamtlaufzeit von 576 Minuten.

Im Vergleich zu den 300 Minuten bedeutet das also, dass das Remake fast das Doppelte schneller ist als das Original. Sollten Filler-Arcs ausgelassen werden, kann sich diese Zeit sogar noch einmal verkürzen.

Allerdings ist nicht klar, wie lange die darauffolgenden Episoden durch den neuen Zeichenstil brauchen. Es kann sein, dass die Produktion trotzdem lange dauert und der Anime für viele Jahrzehnte laufen wird. Dementsprechend ist unklar, wann es mit Staffel 2 weitergehen wird.

Nachdem es jahrelang still um das Remake wurde, trudeln nach und nach immer wieder neue Infos zu der Anime-Serie rein. Damit ihr keine wichtige Info verpasst, solltet ihr den Informations-Hub auf MeinMMO im Auge behalten: One Piece Anime Remake auf Netflix: Release, Trailer und mehr in der Übersicht