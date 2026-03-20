One Piece Anime Remake auf Netflix: Alle bekannten Infos zum Release

One Piece wird als Remake noch einmal völlig von vorne erzählt, und zwar als eigenständiger Anime auf Netflix. Alle bisherigen Infos verrät euch MeinMMO.

Update am 20. März: Wir haben den Artikel mit dem neuesten Interview des CEOs von Wit Studio aktualisiert.

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Der Anime wird unter dem Namen The One Piece laufen. Verantwortlich ist dabei das japanische Animationsstudio WIT Studio. Ihr könntet es womöglich von Serien wie Attack on Titan oder Spy x Family kennen. Ursprünglich wurde der Anime auf dem Jump Festa 2024 enthüllt. Das Ziel sei es, neue Zuschauer zu gewinnen und alte Fans mit einer neuen Interpretation zu begeistern.

The One Piece: Die wichtigsten Informationen zum Anime-Remake

Release: Wann erscheint der Anime?

Netflix hat bislang noch kein Datum bekanntgegeben, zu dem das Remake erscheinen soll. Gerüchten zufolge soll die Serie in 2026 starten, allerdings wurde dieser Zeitraum nie offiziell bestätigt. Deshalb solltet ihr vorsichtig mit der Annahme sein, das Remake könne in 2026 starten.

Episoden: Wie viele Folgen hat der Anime?

Die Originalvorlage hat mittlerweile über 1.000 Folgen. Wie viele es bei The One Piece werden sollen, ist nicht bekannt. Der Anime soll aber ein vollumfängliches Remake sein und von der East-Blue-Saga an beginnen. Sollte der Anime gut ankommen, könne die Serie „sehr lange weiterlaufen“, also bis zum Schluss der Story.

Das Pacing soll dabei noch schneller ablaufen. Das Remake soll ein makelloses Tempo vorweisen.

Trailer: Gibt es bereits einen Vorgeschmack auf den Anime?

Viele der hier genannten Informationen sowie einige Bilder zum Anime gibt es in einem Video, das vor rund einem Jahr von WIT Studio hochgeladen wurde.

Streaming-Dienst: Auf welchen Plattformen kann ich den Anime schauen?

Da der Anime eine Netflix-Produktion ist, wird die Serie ausschließlich auf diesem Streaming-Dienst laufen.

Synchronisation: In welcher Sprache läuft der Anime?

Zu den Stimmen gibt es bislang noch gar keine Informationen. Wir können lediglich davon ausgehen, dass es zumindest eine japanische Synchronisation geben wird. Welche Stimmen darin zu hören sind, ist unbekannt.

Story: Was passiert im Anime?

The One Piece soll die komplette Geschichte von Ruffys Abenteuer und seinem Weg zum König der Piraten abdecken. Der Manga von Eiichiro Oda dient dabei als Vorlage. Der wohl größte Unterschied zum bisherigen Anime ist der Zeichenstil, der deutlich dynamischer sein soll als im Original. Allerdings soll mehr Wert auf Alltägliches gelegt werden, beispielsweise wie die Menschen in der Welt leben.

Neben dem Remake hat Netflix noch ein anderes Projekt zu One Piece am Laufen. Das Abenteuer von Ruffy wird nämlich auch von echten Schauspielern verkörpert. Hier steht sogar schon eine 2. Staffel an. Alle Infos hierzu gibt es ebenfalls auf MeinMMO: One Piece Staffel 2: Release, Trailer und Cast zur Netflix-Serie