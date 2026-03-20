One Piece Anime Remake auf Netflix: Alle bekannten Infos zum Release

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2 Min. Jasmin Beverungen 8 Kommentare Lesezeichen
One Piece Anime Remake auf Netflix: Alle bekannten Infos zum Release

One Piece wird als Remake noch einmal völlig von vorne erzählt, und zwar als eigenständiger Anime auf Netflix. Alle bisherigen Infos verrät euch MeinMMO.

Update am 20. März: Wir haben den Artikel mit dem neuesten Interview des CEOs von Wit Studio aktualisiert.

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Der Anime wird unter dem Namen The One Piece laufen. Verantwortlich ist dabei das japanische Animationsstudio WIT Studio. Ihr könntet es womöglich von Serien wie Attack on Titan oder Spy x Family kennen. Ursprünglich wurde der Anime auf dem Jump Festa 2024 enthüllt. Das Ziel sei es, neue Zuschauer zu gewinnen und alte Fans mit einer neuen Interpretation zu begeistern.

The One Piece: Die wichtigsten Informationen zum Anime-Remake

Release: Wann erscheint der Anime?

Netflix hat bislang noch kein Datum bekanntgegeben, zu dem das Remake erscheinen soll. Gerüchten zufolge soll die Serie in 2026 starten, allerdings wurde dieser Zeitraum nie offiziell bestätigt. Deshalb solltet ihr vorsichtig mit der Annahme sein, das Remake könne in 2026 starten.

Episoden: Wie viele Folgen hat der Anime?

Die Originalvorlage hat mittlerweile über 1.000 Folgen. Wie viele es bei The One Piece werden sollen, ist nicht bekannt. Der Anime soll aber ein vollumfängliches Remake sein und von der East-Blue-Saga an beginnen. Sollte der Anime gut ankommen, könne die Serie „sehr lange weiterlaufen“, also bis zum Schluss der Story.

Das Pacing soll dabei noch schneller ablaufen. Das Remake soll ein makelloses Tempo vorweisen.

Trailer: Gibt es bereits einen Vorgeschmack auf den Anime?

Viele der hier genannten Informationen sowie einige Bilder zum Anime gibt es in einem Video, das vor rund einem Jahr von WIT Studio hochgeladen wurde.

The One Piece – Interview mit dem Team des Remakes
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Streaming-Dienst: Auf welchen Plattformen kann ich den Anime schauen?

Da der Anime eine Netflix-Produktion ist, wird die Serie ausschließlich auf diesem Streaming-Dienst laufen.

Synchronisation: In welcher Sprache läuft der Anime?

Zu den Stimmen gibt es bislang noch gar keine Informationen. Wir können lediglich davon ausgehen, dass es zumindest eine japanische Synchronisation geben wird. Welche Stimmen darin zu hören sind, ist unbekannt.

Story: Was passiert im Anime?

The One Piece soll die komplette Geschichte von Ruffys Abenteuer und seinem Weg zum König der Piraten abdecken. Der Manga von Eiichiro Oda dient dabei als Vorlage. Der wohl größte Unterschied zum bisherigen Anime ist der Zeichenstil, der deutlich dynamischer sein soll als im Original. Allerdings soll mehr Wert auf Alltägliches gelegt werden, beispielsweise wie die Menschen in der Welt leben.

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Quelle(n): Netflix
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8 Kommentare
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Jasmin Beverungen
#1251832

Nochmal der Reminder, weil ich glaube, verstanden zu haben, was Petko meint:

Es geht hier NICHT um die neue Synchronisation vom bestehenden One Piece, die auf Netflix gestartet ist. Die heißt auch nicht THE One Piece, sondern einfach nur One Piece.

Hier geht es um das vollständige Remake, das auch neu gezeichnet wird. Hier ist nicht einmal bekannt, wer die Figuren sprechen wird.

Ich hoffe, dass damit die Verwirrung aufgelöst wurde und das Thema damit erledigt ist ^^

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petko
#1251818
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petko
#1251774
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EsmaraldV
#1251777

Der einzige der hier schlecht recherchiert (und eine viel zu große Klappe) hat bist du. Es handelt sich hierbei nicht um die real-Verfilmung, sondern um das Remake des Anime, dieser soll vollständig überarbeitet und neu-ausgestrahlt werden.

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Jasmin Beverungen
#1251794

Der Kommentar wurde aufgrund der Beleidigung schon gesperrt, aber hier noch für den Kollegen, der den Artikel nur überflogen hat:
https://mein-mmo.de/one-piece-netflix-staffel-2-release-cast/
Hier sind die Infos zur Netflix-Serie, da findet Petko auch den Release etc. für Staffel 2 🙂

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petko
#1251820
Dieser Kommentar wurde ausgeblendet, da er nicht den Kommentar-Richtlinien entspricht.
Zuletzt bearbeitet vor 3 Monaten von Petko
Akuma
#1251827

Du hast von vornherein nicht richtig gelesen, oder vielleicht auch gar nicht. Hier ging es von Anfang an um den Anime und das hast du völlig ignoriert.

Das getrolle hier kannst du dir sparen.

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Akuma
#1251780

In der Überschrift des Artikels steht groß und fett “One Piece Anime”, du hast es jetzt geschafft das “Anime” zu ignorieren, bist dann direkt in die Kommentare gerauscht, weil du den Artikel nicht mal gelesen hast?

Versuch es nochmal, aber lies bitte vorher auch den Artikel bevor du einen Kommentar schreibst.

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SoulSamuraiZ
#1251750

Ganz ehrlich, ich habe richtig bock drauf!

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Jasmin Beverungen
#1251792

Dito, der Zeichenstil der ersten Bilder hat mir total zugesagt 🙂 Bin total gespannt, was die daraus zaubern. Das Team besteht ja auch aus Fans des Originals, wenn sie genug Liebe reinstecken, kann das ja nur was werden <3

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SoulSamuraiZ
#1251803

Ja, oder? Ich finde den Zeichenstil auch voll gut. Kann mir das echt schön vorstellen! Bin auch sau gespannt drauf. Freu mich echt drauf.

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