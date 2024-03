Der Schöpfer von One Piece verrät neue Details über den besten Schwertkämpfer der Welt

Bartholomäus Bär hatte es in der Vergangenheit ebenfalls nicht leicht: „Ich musste zum ersten Mal weinen“ – Neues Kapitel von One Piece bringt reihenweise Väter zum Weinen

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein Fan hat bemerkt, dass Sir Crocodile in Manga-Kapitel 1058 ein Detail zu Mihawks Vergangenheit ausplauderte: So soll er früher „Marine-Jäger“ genannt worden sein. Der Fan wollte wissen, ob es irgendetwas damit zu tun hat, dass Mihawk sich den Sieben Samurai anschloss.

Welches besondere Detail wurde dieses Mal enthüllt? Im reddit-Forum wurde geleakt, welche Fragen sich Oda herausgepickt und beantwortet hat. Dabei ist vor allem eine Frage besonders spannend, die sich mit Mihawk „Falkenauge“ Dracule beschäftigt, dem besten Schwertkämpfer in One Piece.

Am 4. März erscheint der 108. Manga -Band von One Piece. In jedem Band hat Eiichiro Oda, der Schöpfer von One Piece, eine kleine Ecke zur Beantwortung von Fan-Fragen eingerichtet. Dort werden meistens neue Details zu bekannten Charakteren enthüllt, die kaum einer wusste.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to