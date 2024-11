Spielt jetzt ein 744 Millionen teures SciFi-MMO kostenlos

Alles, was bisher zu Path of Exile 2 bekannt ist – in 2 Minuten

Path of Exile 2 präsentiert neue Klasse, zeigt, was sie besser macht als der Nekromant aus Diablo 4

Wer in den Early Access von Path of Exile 2 möchte, muss zahlen – HandofBlood macht den Pablo Escobar

Path of Exile ist bekannt für Free2Play, doch wer Teil 2 spielen will, muss erstmal zahlen

Was kommt mit Alpha 4.0? Durch die Verschiebungen der gesamten Engineering-Features (inklusive Life-Support und Feuer-System) sowie die vorgezogene Implementierung einiger 4.0-Neuerungen mit Alpha 3.24.2 (etwa Multi-Tool-Updates und neues Fahrzeug-HUD) ist die Liste an Features für das nächste Update ordentlich eingeschrumpft.

Euch sollte beim Test klar sein, dass Star Citizen noch eine ganze Weile vom finalen Launch weg ist. Darüber hinaus wäre es vom Timing her sicherlich spannender gewesen, nach der Implementierung von Update 4.0 (sowie dem zugehörigen Fortschritts-Wipe) in Star Citizen reinschauen zu dürfen. Zum Glück finden die „Free Fly“-Events recht regelmäßig statt.

Spieler finden Weg, wie sie an besondere Belohnungen in Star Citizen kommen: Sie schalten Werbung auf YouTube

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to