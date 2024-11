Neues Update von Star Citizen nimmt Spielern alles weg, für das sie ewig gespielt haben, Community feiert es

Mit Alpha 4.0 steht eines der wichtigsten Updates der bisherigen Entwicklung von Star Citizen in den Startlöchern. Die Neuerungen und Verbesserungen sind derart umfangreich, dass ihr euch von einem großen Teil eurer bisherigen Fortschritte verabschieden müsst.

Warum verschwinden die Fortschritte der Spieler? Auch wenn das für Alpha 4.0 geplante „Engineering“-Feature nachgereicht wird, greift das anstehende Update derart tiefgehend in die Systeme ein, dass eine Zurücksetzung „aller drei Säulen der Langzeitpersistenz“ zwingend notwendig sein wird.

Was wird alles zurückgesetzt? Was das im Detail bedeutet, erklären die Entwickler in einem Post im offiziellen Forum (via robertsspaceindustries.com).

Aufgrund der umfassenden Neuerungen für Missionen, Gilden sowie diverse Systeme wird der bisher erzielte Ruf mit Alpha 4.0 zurückgesetzt.

Die neuen Features für die Wirtschaft machen es notwendig, sämtliche Geldbörsendaten zurückzusetzen.

Die Einführung des Sternensystems Pyro erfordert eine frische Item-Datenbank. Daher werden auch alle erspielten Gegenstände entfernt. Dazu gehören auch Schiffe, die ihr mit der Ingame-Währung des Spiels erworben habt.

Die Entwickler betonen, dass alle accountgebundenen Gegenstände, wie zum Beispiel mit Geld gekaufte Schiffe, Abonnenten-Boni und Belohnungen, erhalten bleiben.

Kommt leider noch nicht mit Alpha 4.0 für Star Citizen – das Feuer-System:

Notwendiger Wipe für eine bessere Spielerfahrung

Wie reagiert die Community auf den Wipe? Es ist nicht der erste Wipe in der langen Entwicklungszeit von Star Citizen, und es wird wahrscheinlich auch nicht der letzte bis zum finalen Launch sein. Entsprechend abgehärtet sind viele Unterstützer des SciFi-MMOs bereits.

Dazu kommt, dass viele Spieler verstehen, wie umfassend sich das große Update auf die Spielerfahrung auswirken wird. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf Alpha 4.0 und den anstehenden Wipe:

meckle schreibt (via robertsspaceindustries.com): „Vielen Dank dafür! Ich bin gespannt, wie sich die Wirtschaft verändert und wie sie sich entwickelt!“

JJ Idaho feiert (via robertsspaceindustries.com): „WIPE HYPE!!! Ich danke euch!“

Für Oracka geht der Wipe nicht weit genug (via robertsspaceindustries.com): „Lasst die Tränen fließen, aber ich und viele andere begrüßen das. Aber bitte, für alles, was uns gut und heilig ist: Führt einen vollständigen Wipe durch, alles muss weg. Man fängt nur mit dem an, was ihr auf eurem Konto habt.“

Aufgrund des erneut bevorstehenden Ruf-Grinds haben diverse Spieler eine Bitte an die Entwickler. Der Post von Wolfbrother84 steht Pate dafür (via robertsspaceindustries.com):

Hey, das ist ja schön und gut, aber könnt ihr es wenigstens so einrichten, dass der Ruf NICHT mehr unter den Gruppenmitgliedern aufgeteilt wird? 100 Missionen grinden zu müssen ist schon mies genug, aber noch mehr machen zu müssen, nur weil man es mit Freunden machen will, ist wahnsinnig.

Kritik am Wipe findet sich unter dem Post der Offiziellen kaum. Marten schreibt beispielsweise (via robertsspaceindustries.com):

Wenn ihr einen Wipe macht, dann gebt uns wenigstens die Möglichkeit, unsere Schiffe zu behalten. Einige von uns haben mehr als 50 Stunden in dieses Spiel investiert, um nur ein Schiff zu bekommen. Wenn man das alles zurücksetzt, gibt es keinen Grund mehr, das Spiel zu spielen.

Mit der Alpha 4.0 bekommt Star Citizen jede Menge Verbesserungen

Was kommt alles mit Alpha 4.0? Durch die Verschiebungen der gesamten Engineering-Features (inklusive Life-Support und Feuer-System) sowie die vorgezogene Implementierung einiger 4.0-Neuerungen mit Alpha 3.24.2 (etwa Multi-Tool-Updates und neues Fahrzeug-HUD) ist die Liste an Features für das große Update ordentlich eingeschrumpft.

Die Kern-Technologie des Server-Meshings ermöglicht es den Entwicklern, mehrere Server pro Shard einzusetzen und so das Miteinander im Universum zu verbessern und den übergangslosen Wechsel von einem System in ein anderes zu ermöglichen.

Das gesamte Missionssystem wird überarbeitet, damit es kompatibel mit dem Server-Meshing ist.

Mit Pyro kommt ein neues Sternensystem, das je sechs Planeten und Monde, aber auch Raumstationen enthält. Dazu kommen koloniale Außenposten und erste Jumping-Points für das persistente Universum.

Eigentlich sollte das erste Alpha-4.0-Build bereits für die „Wave 1 EPTU“-Spieler verfügbar sein (EPTU = Experimental Public Test Universe, also ein Testserver für Auserwählte). Laut eines Posts auf Reddit kam es jedoch zu einer kleinen Verzögerung. Die Entwickler hoffen auf einen Start am 22. November 2024. Der Release auf den Alpha-Liveservern soll noch in diesem Jahr erfolgen. Dort ist aktuell Patch 3.24.3 spielbar.

Falls ihr euch fragt, was mit der Story-Auskopplung Squadron 42 ist, gab es auf der CitizenCon 2024 im Oktober 2024 ein ernüchterndes Update: Singleplayer-Spiel zu Star Citizen hat alle Features, zeigt tolles Gameplay, erscheint noch lange nicht