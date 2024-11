Die neue Ankündigung beim MMO Star Citizen löst Streit unter den Fans aus

Das MMO Star Citizen hat angekündigt, ein wichtiges Feature, doch nicht mit dem Patch 4.0 zu bringen. Erst etwas später will man das wichtige „Engineering“-Feature nachreichen. Man fürchtet um die Stabilität des Meilenstein-Patches. Die Ankündigung löst einen Richtungsstreit in der Community aus.

Das ist die Ankündigung bei Star Citizen: Im offiziellen Forum (via spectrum) wurde am Abend des 30. Oktober angekündigt, dass CIG verschiedene Features, die eigentlich für den Patch 4.0 geplant waren, aus dem Patch herausnimmt und auf später verschiebt. Einige andere Features, die für die Alpha 4.0 geplant waren, zieht man hingegen vor und bringt sie schon in die Alpha 3.4.2.

Das wohl wichtigste Feature, das es nicht mehr in die Alpha 4.0 schaffen wird, ist das „Engineering Gameplay“: Das sollte die Schiffe lebendiger machen und Spielern das Gefühl geben, sie leisten richtige Arbeit auf so einem Raumschiff und könnten einzelne Komponenten reparieren, Feuer löschen und derlei Dinge tun, für die normalerweise Scotty oder Geordi LaForge zuständig sind.

CIG begründet die Änderung damit, dass man sich um die Stabilität von 4.0 sorgt. Und lieber sicher gehen will, dass der Launch des Updates reibungslos funktioniert. CIG sagt, man weiß, dass Leute enttäuscht sein werden, aber verspricht die Features schnellstmöglich nachzureichen.

Spieler sind enttäuscht: Zwar 2. System, aber zu wenig zu tun

Das ist die „negative Art“, die Ankündigung zu sehen:

Ein Post, der viel Zustimmung erfährt, fasst die Enttäuschung der Fans zusammen: „Also ist 4.0 gar kein Patch mehr, sondern bringt nur noch Server-Meshing und die 2. Neue Zone Pyro.“

Ein anderer User ergänzt: „Wow, das heißt jetzt also, dass wir 2 Systeme haben, in denen wir uns langweilen können.“

Ein dritter User ätzt: „Ich hasse neues Gameplay. Ich will einfach nur mehr leeren Weltall und ein paar Basis-Missionen, das mag ich am meisten!“

Die Enttäuschung ist also, dass hier versprochene Gameplay-Features, aus dem Patch genommen werden, auf die man sich gefreut hat, weil sie das Spiel mit Inhalt füllen.

Das ist die positive Art es zu sehen: Die positive Art ist: Ja, das sei schon eine schwierige Entscheidung, aber letztlich müsse sich alles dem Server-Meshing unterordnen. Das sei „das Leben“

Auch andere sagen: Es sei schon okay, jetzt erstmal Dinge herauszuschieben. Hauptsache, es könnten 500 Leute gleichzeitig aufeinander ballern. Man wolle Blut sehen.

Letztlich sei es doch bei 4.0 immer um das neue System und Server-Meshing gegangen. Das mache 4.0 eigentlich aus.

Wie äußert sich der Streit? Es ist nicht so, als würden beide Meinungen friedlich nebeneinander existieren, sondern die beiden Lager gehen schon aufeinander los.

Optimisten sagen, Kritiker seien furchtbar negativ und würden immer das Schlimmstmögliche sehen. Game-Entwicklung sei eben hart und Dinge würden verschoben. Das passiere halt.

Ein anderer sagt: Wer so viel meckert, soll halt aufhören und sich ein Spiel suchen, das ihn nicht langweilt. Dem wird entgegengehalten, wenn er so genügsam sei, könne er ja einen Penny aufheben und damit die nächsten 20 Jahre Freude haben.

Auch andere machen ihrer Enttäuschung Luft, dass 4.0 auf Events so toll angekündigt wurde und jetzt so stark zusammengeschrumpft ist.

Das sagt CIG zu der Kritik: Der Entwickler sagt: Mit dem Patch 4.0 kommen zwei richtige Meilensteine in der Entwicklung. Und wolle sich hier maximal auf die Stabilität konzentrieren.

Man freue sich auch auf die Änderungen, die gestrichen wurde, und intern liefen die auch gut, aber man hält es jetzt für weiser, erstmal Maß zu halten und zu schauen, wie die beiden großen Features funktionieren. Das Update 4.0 sei ein „großer Sprung vorwärts“.

In letzter Zeit wird bei Star Citizen einiges nach hinten verschoben. Auch aus dem Release-Patch 1.0, der irgendwann in weiter Ferne auf die Spieler wartet, wird ein Feature fehlen, mit dem so mancher fest gerechnet hat: Das Lieblings-Feature reicher Spieler wird zum Release nicht in Star Citizen sein, dabei war es versprochen