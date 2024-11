Star Citizen entlässt angeblich Mitarbeiter ohne Abfindung, nachdem sie durch die Überstunden-Hölle gehen mussten

In Pokémon GO steht eine neue Jahreszeit an. Die läuft unter dem Titel Duales Schicksal.

Pokémon GO: Das nächste neue Pokémon schmeckt scheußlich und will eure Lebensenergie rauben

Eine Erkenntnis aus dem Bericht: Offenbar sind die enormen Einnahmen bald aufgebraucht, weil die Kosten einfach zu hoch seien, und das trotz der in vielen Fällen sehr niedrigen Gehälter. Da passt es auch ins Bild, dass es Berichte über ein neues Projekt bei CIG gibt, das zeitnah zusätzliche Einnahmen generieren soll: Arbeiten die Entwickler von Star Citizen nebenbei an einem Fantasy-MMO? Spieler finden Hinweise

Warum die Entlassungen? Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass man bei CIG doch jede Menge Geld haben müsste. Schließlich sind via Crowdfunding bereits 751 Millionen US-Dollar zusammengekommen. Mit der CitizenCon 2024 sowie der Intergalactic Aerospace Expo 2954 standen zuletzt gleich zwei Groß-Events an, die einiges an Geld in die Kassen gespült haben dürften.

Spieler finden Weg, wie sie an besondere Belohnungen in Star Citizen kommen: Sie schalten Werbung auf YouTube

Was ist bekannt? Der stark in der Branche vernetzte Branchen-Insider Tom Henderson berichtet auf insider-gaming.com , dass es bei Cloud Imperium Games zu Entlassungen gekommen sein soll. Henderson stützt sich dabei auf eine Nachricht eines ehemaligen CIG-Angestellten sowie mehrere anonyme Quellen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to