Das 667-Millionen$-MMO Star Citizen verliert auffällig viele Mitarbeiter

Ein Nutzer, der sich auf ein gutes Informations-Netzwerk beruft, sagt: Er glaube, es seien etwa 100 Stellen betroffen, die meisten in LA und Texas, vielleicht auch einige in Montreal. Es gebe aber darüber nur wenige Diskussion, weil viele eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet hätten.

Das ist die Diskussion jetzt: In einem Reddit -Forum, das Star Citizen skeptisch gegenübersteht, werden die aktuellen Entlassungen mit der schwierigen Situation der Gaming-Branche insgesamt in Verbindung gebracht. Es sei nicht verwunderlich, dass auch CIG nun Geld sparen müsse.

Die Leute, die jetzt gegangen sind, hatten zu weiten Teilen in Standort in Nordamerika gearbeitet.

Aber jetzt sehe es doch so aus, als würde auch CIG in Anbetracht der Schwierigkeiten im Gaming-Markt schrumpfen. Das könne auch daran liegen, dass Entwickler sich weigern, nach Manchester umzusiedeln, wo CIG weniger Geld für Steuern und Gehalt ausgeben muss.

Was wird als Ursache vermutet? Die Seite MassivelyOP nerklärt, dass die Zeichen bei CIG in den letzten Jahren auf Wachstum gestanden habe, so hat man ein großes Hauptquartier in Manchester eingerichtet und Firmen wie Turbulent gekauft.

Lead Producer Jack Ross spricht in höchsten Tönen von seinen 10 Jahren bei CIG und wie herausfordernd seine Arbeit hier war. Zu den Gründen seines Weggangs äußert er sich nicht (via linkedin ).

Was sagen Leute, die gingen? Der Lead Designer Dane Kubicka spricht davon, dass ihm wegen einer „Restrukturierung“ gekündigt wurde (via linkedin ).

In den letzten Tagen wurde bekannt, dass auffällig viele Mitarbeiter das Mammut-Projekt Star Citizen verlassen haben, das mittlerweile 667 Millionen $ über Crowdfunding und den Verkauf virtueller Schiffe eingenommen hat. Vor allem die Standorte in den USA büßen Mitarbeiter ein. Fans diskutieren die Lage.

