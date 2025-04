Star Citizen befindet sich seit 14 Jahren in Entwicklung, wird weiterhin mit Geld zugeschüttet

Das SciFi-MMO Star Citizen hat den nächsten historischen Crowdfunding-Meilenstein geknackt, weil man alleine im März 2025 etwa 10 Millionen US-Dollar einsammeln konnte. Ein finaler Release ist weiterhin nicht in Sicht.

Was ist das für ein Meilenstein? Am 2. Dezember 2024 berichtete MeinMMO, dass der seinerzeit aktuelle Stand der Einnahmen durch die Unterstützer von Star Citizen bei 758 Millionen US-Dollar lag. Jetzt, vier Monate später, konnte man die 800 Millionen US-Dollar voll machen – bis zum 3. April 2025, um 8:40 Uhr, sind konkret 800.300.803 US-Dollar zusammengekommen (via robertsspaceindustries.com).

Bemerkenswert ist dabei nicht nur die Zahl an sich, sondern auch der Umstand, dass sich die Verantwortlichen des Projekts auch 14 Jahre nach Start der Entwicklung über starke Zahlungseingänge erfreuen können. Alleine im März 2025 sollen Unterstützer etwa 10 Millionen US-Dollar in Star Citizen investiert haben (via nosygamer.blogspot.com).

Seitdem Cloud Imperium Games gegründet wurde, soll es noch nie einen Monat mit 10 Millionen US-Dollar Einnahmen via Cash-Shop-Sales gegeben haben.

Insgesamt kamen im ersten Quartal 2025 wohl 25,5 Millionen US-Dollar zusammen, was einen Anstieg von 47 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2024 bedeutet.

Bei den Crowdfunding-Einnahmen sind noch nicht die Einnahmen durch weitere Quellen wie Abos oder Investoren mit drin. Bis 2022 sollen laut eines Finanzberichts der Entwickler (via cloudimperiumgames.com) diese zusätzlichen Quellen etwa 157 Millionen US-Dollar gebracht haben.

Insgesamt standen Star Citizen bislang also sogar mindestens 957 Millionen US-Dollar zur Verfügung, plus die Einnahmen über Abos, Investoren und Co., die nach 2022 in der Kasse gelandet sind.

„Schneeballsystem oder Kult“

Wie reagiert die Community darauf? Auf Reddit wird der neue Meilenstein hitzig diskutiert.

No_Summer4551 blickt auf Reddit kritisch auf das Projekt: „Pyramidensystem oder Kult. Ich glaube nicht, dass Chris [Roberts, der Studio-Chef – Anmerkung der Redaktion] ursprünglich darauf aus war, irgendjemanden zu betrügen. Aber es gibt einen Grund, warum er bei so vielen Projekten Probleme bekam: Er ist über alle Maßen ehrgeizig, und wenn die Maschine einmal angelaufen war, wollte er nicht mehr aufhören.“

Vahn84 schreibt auf Reddit: „Ich habe es 2017 unterstützt und das Spiel spielt sich immer noch schlechter als 99 % der Early-Access-Spiele, die ich in meinem Leben gespielt habe. Manche Leute spielen gerne technische Demos … das respektiere ich. Aber das Spiel ist objektiv schlecht, weil es nach all diesen Jahren noch kein Spiel ist. Ich habe Star Citizen verteidigt, bis ich nicht mehr konnte. Sie haben es besser gemacht. Aber die Zeit vergeht, und wenn man sich den Status des Spiels von außen ansieht, ist das im Moment einfach ironisch traurig.“

gears19925 verteidigt das Projekt auf Reddit: „Um ein Studio von Grund auf aufzubauen. Um 2 Spiele, eine eigene Engine und eine neue Form des nahtlosen Netzwerkübergangs zu entwickeln, die noch kein Spiel zuvor geschafft hat. Und das alles, während sie ihre Community mit konsistenten, einigermaßen aktuellen Nachrichten versorgen, was ihnen oft misslingt, aber sie versuchen es.“

Wo steht Star Citizen derzeit? Mit Alpha-Update 4.0 konnte man im vergangenen Jahr einen wichtigen Tech-Meilenstein für das SciFi-MMO erreichen. Am 27. März 2025 folgte dann endlich der Release von Alpha-Update 4.1, das unter anderem den Launcher 2.0, dynamische NPC-Konversationen, eine neue Fauna und vieles mehr im Gepäck hatte.

Einen Release-Termin werdet ihr in der aktuellen Version der Roadmap (via robertsspaceindustries.com) indes weiterhin nicht finden. Dabei begann die Pre-Production für das ambitionierte Projekt bereits 2010. Ab 2011 wurde dann tatsächlich entwickelt, damals noch in der CryEngine 3. 2012 folgte dann die Ankündigung sowie der Start der Kickstarter-Kampagne.

Jetzt, 14 Jahre nach Start der Entwicklung, können sich Fans des Spiels über ein zwar spielbares, aber noch sehr fehlerbehaftetes und unvollständiges Universum freuen, in dem immer neue Features landen, an die 2012 noch keiner der Unterstützer gedacht hatte – etwa Wikelo, der erste Alien-NPC, der eine besonders wichtige Aufgabe im Spiel übernehmen soll.