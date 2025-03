Star Citizen zeigt sein 1. Alien, das sofort eine wichtige Funktion im SF-MMO erfüllt

The First Berserker: Khazan zeigt bereits im Intro, dass es im Action-RPG düster zugeht.

Die Entwickler von Star Citizen betonen, dass man seit Dezember 2024 eine starke Phase habe, in der regelmäßig neue und bedeutsame Patches online gehen, die Star Citizen deutlich verbessern und erweitern: Star Citizen stellt riesiges Kampfschiff vor – Für knapp 1.000 Euro könnt ihr euch fühlen wie in Battlestar Galactica

Spieler finden Weg, wie sie an besondere Belohnungen in Star Citizen kommen: Sie schalten Werbung auf YouTube

Star Citizen: StarEngine-Trailer – The Future of Gaming

Was ist das für ein NPC ? Wilkea gehört zum Volk der Bantu, die sich auf den Handel konzentrieren. Das Alien hat ein Herz für Menschen und sich daher im Ruhestand dazu entschieden, in die Nähe der Menschen zu ziehen und seine Waren feilzubieten.

Im MMO Star Citizen ist am 27. März 2025 der neue Patch Alpha 4.1 „Align and Mine“ live gegangen. Mit dem Update kam der erste Alien-NPC Wikela ins Spiel. Er übernimmt eine wichtige Funktion für die Motivation der Spieler: Er bietet Loot.

