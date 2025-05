Spieler probierte vor Jahren Star Citizen aus, kam nicht mal aus dem Tutorial, versucht es jetzt erneut: „Ich bin verliebt“

Wer seit Jahren nicht mehr in Star Citizen reingeschaut hat, aber einen Zugang besitzt, sollte dem SciFi-MMO eventuell noch einmal eine Chance geben. Denn auch wenn es weiterhin keinen finalen Release-Termin gibt, bietet das Spiel von Cloud Imperium mit Patch 4.1 eine einzigartige Erfahrung … zumindest, wenn alles funktioniert.

Wie hat sich Star Citizen über die Jahre verbessert? Genau das verrät ein aktueller Post des Spielers Warmtofu auf Reddit. Der erklärt, dass er Star Citizen bereits während der Alpha 3.8 (erschien im Dezember 2019) ausprobiert hatte. Aufgrund von Bugs, der miesen Performance und Abstürzen sei er damals nicht mal mit der Tutorial-Mission fertig geworden: „Ich hatte eine schreckliche Zeit.“

Er nutzte daher die Refunding-Option, um sich sein Geld zurückzuholen. Vor einer Woche schlug er dann erneut zu, weil ein guter Kumpel von Alpha-Patch 4.1 schwärmte und behauptete, dass es „das beste Spiel sei, das es je gab.“

Warmtofu loggte sich also in seine neue Starterversion ein und war überrascht: Nach 5 Stunden keine Abstürze, keine technischen Probleme, kein nerviges Rubberbanding mehr (also dass der Charakter von einer Stelle zur anderen springt, ohne den dazwischenliegenden Raum zu durchlaufen).

Der Spieler flog mit seinen Freunden durch den Weltraum, erfüllte Missionen und legte sich ein Hoverbike zu. Er hat seit seinem Neustart derart viel Spaß mit Star Citizen, dass sein neues Fazit regelrecht euphorisch ausfällt: „Es gibt NICHTS Vergleichbares zu diesem Spiel. Ich bin verliebt. […] Es fühlt sich an wie das Wing-Commander-MMO, das ich immer wollte.“

Bereits seit Alpha-Patch 3.24 könnt ihr in Star Citizen einen eigenen Hangar haben:

„Das ist das Spiel, auf das ich mein ganzes Leben gewartet habe“

Wie reagiert die Community auf diesen Bericht? Viele der Kommentare unterstreichen, dass man mit Star Citizen schon jetzt sehr viel Freude haben kann … zumindest unter einer Voraussetzung (das Spiel ist schließlich noch in der Alpha).

DJNaviss erklärt auf Reddit, was das für eine Voraussetzung ist: „Wenn es funktioniert, ist es ein magisches Erlebnis! Es gibt nichts Vergleichbares.“

Anxious-Strawberry70 ergänzt auf Reddit: „‚Wenn es klappt‘, heißt es immer wieder. Und in diesem Jahr ist das ‚wenn‘ immer öfter der Fall, manchmal funktioniert es nicht, aber das wird langsam immer weniger, da die Stabilität zunimmt. Auch mit der Erhöhung der Server-Caps, den neuen Inhalten, und insgesamt all den Sachen, die sie in diesem Jahr tun, ist es fantastisch.“

SmoothOperator89 freut sich auf Reddit über den Bericht: „Es ist ermutigend zu sehen, dass Leute, die aus Frustration den Refund genutzt hatten, zurückkommen und ihre Meinung ändern. Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance, und wer weiß, wie viele Brücken CIG im Laufe der Jahre abgebrochen hat, aber ich bin froh, dass es einige Leute gibt, die es noch einmal versuchen.“

KyewReaver schreibt auf Reddit: „Ich habe Wing Commander, Privateer und Freelancer gespielt, und selbst dann wollte ich immer noch etwas mehr. Star Citizen ist das, was ich mir gewünscht habe. Das ist das Spiel, auf das ich mein ganzes Leben gewartet habe.“



Was erwartet euch in Star Citizen? Dank der zahlreichen Updates der vergangenen Jahre erwartet euch in Star Citizen mittlerweile ein persistentes Universum, das aus riesigen Planeten, Monden, Raumstationen und mehr besteht.

Als Teil dieses Universums könnt ihr diversen Aktivitäten nachgehen und beispielsweise Fracht transportieren, Schiffswracks bergen, Erze abbauen, Rennen fahren, Verbrecher jagen, gestrandete Piloten retten, euer Glück als Ganove versuchen oder mit eurem Raumschiff auf Erkundungstour fliegen.

Dass Star Citizen auch 14 Jahre nach Start der Entwicklung weiterhin mit Updates versorgt werden kann, dafür sorgen die zahlreichen Unterstützer, die weiterhin sehr viel Geld in das Projekt investieren. Wie viel genau, das könnt ihr hier nachlesen: Star Citizen ist jetzt genauso lang in Entwicklung wie Duke Nukem Forever – macht aber 10 Millionen Dollar im Monat