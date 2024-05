„Ich habe mein Geld für lächerliche Dinge ausgegeben“: Der Mangaka von One Piece gibt eine Haus-Tour

Vor über 25 Jahren hat Eiichiro Oda den allerersten Band zu One Piece veröffentlicht. Zur damaligen Zeit war er sich wohl noch nicht bewusst, wie erfolgreich das Franchise einmal werden würde. Durch den riesigen Erfolg ist Oda einer der reichsten Mangaka der Welt. Bei einer Tour durch sein Haus zeigt er, wofür er das ganze Geld ausgegeben hat.

Was für Sachen hat er in seinem Haus? Oda ließ ein Fernsehteam in sein Zuhause und zeigte, was für Kuriositäten er von seinem Vermögen gekauft hat. Er sagte, dass die Leute seine „lächerlichen Zeichnungen“ genießen würden, also entschloss er sich, „lächerliche Dinge“ davon zu kaufen.

Einige dieser merkwürdigen Dinge seht ihr im folgenden Tweet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Die Bilder zeigen eine Toilette, über der ein Haikopf ragt, und eine lebensgroße Giraffe. Selbst das Bad ist außergewöhnlich, denn hier fliegt ein großer Drache durch die Wand.

Weitere Dinge, die Oda in seinem Haus hat:

Lebensgroße Figuren bekannter Film-Charaktere, beispielsweise aus Terminator oder Bruce Lee als Karate-Kämpfer

In seiner Lobby wird durch einen Projektor ein Fußballfeld auf den Boden geworfen (via X, sandman_AP)

Es gibt einen Zug, der um die Residenz von Oda fährt (via reddit)

Oda besitzt außerdem eine Bar mit einer Popcorn-Maschine und einen Arcade-Automaten (via Kotaku)

Vermutlich werden noch einige Kuriositäten dazukommen. Die Geschichte von One Piece ist noch nicht am Ende. Wir schätzen, dass der Manga frühstens 2026 enden wird. Momentan sind die Strohhüte noch auf Egghead Island:

One Piece: Neuer Trailer zeigt erste Bilder aus dem Egghead-Island-Arc Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Der Autor von One Piece ist der reichste Mangaka der Welt

Wie reich ist Eiichiro Oda? Oda führt die Liste der reichsten Mangaka der Welt an. Er hat sogar ein noch größeres Vermögen als der Schöpfer von Dragon Ball. Laut CBR hat der Mangaka ein geschätztes Nettovermögen von rund 200 bis 230 Millionen Dollar, also etwa 184 bis 212 Millionen Euro.

Auf Platz 2 der reichsten Mangaka landet mit Rumiko Takahashi die einzige Frau in den Top 10. Ihr Vermögen wird auf 60-70 Millionen Dollar geschätzt. Ihre größten Erfolge sind Inu Yasha und Ranma ½.

Platz 3 belegt Akira Toriyama. Mittlerweile ist der Mangaka verstorben, doch zu seinen Lebzeiten soll er ein Vermögen von 55 Millionen Dollar besessen haben. Sein größter Erfolg ist Dragon Ball.

Platz 4 dürftet ihr ebenso kennen: Hier landet Gosho Aoyama mit 50 Millionen Dollar. Er ist vor allem für Detektiv Conan bekannt.

Platz 5 belegt Hajime Isayama mit Attack on Titan. Er hat ein Vermögen von 45-46 Millionen Dollar. Aktuell arbeitet er an einem anderen Manga.

Auf den anderen Plätzen in den Top 10 sind bekannte Autoren, die für Mangas wie Naruto, Bleach oder Hunter X Hunter berühmt geworden sind.

Durch das Ranking wird deutlich, dass Oda mit einem großen Abstand auf dem ersten Platz liegt. Es bleibt also noch genügend Geld, um weitere merkwürdige Dinge zu kaufen. Vermutlich wird er einen Teil seines Vermögens für seine Töchter ausgeben, vor denen er nach eigener Aussage kein stolzer Vater mehr sein kann: „Du magst große Oberweiten, oder?“ – Der Mangaka von One Piece zeichnete Arc mit vielen Frauen, wurde von Tochter als Perversling abgestempelt