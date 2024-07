Ich dulde viele verrückte Sachen in Animes, aber bei einer Sache ziehe ich eine klare Grenze

MeinMMO-Redakteurin Jasmin Beverungen schaut sich die wildesten Animes an. Prinzipiell ist sie an jedem neuen Anime interessiert, egal, wie bescheuert er klingen mag. Doch sobald Mechs auf der Bildfläche erscheinen, schaltet sie ab.

Der Anime-Bereich ist mit der Zeit immer – nennen wir es mal „spezieller“ – geworden. Die Namen von Animes werden immer länger und die Prämissen immer verrückter. Vor allem das Isekai-Genre strotzt dabei nur so vor brillanter Ideen, von denen man einige unbedingt gesehen haben sollte. Einige Exemplare gefällig?:

In „Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt“ wird der 37-jährige Satoru Mikami erstochen. Er wacht als Schleim in einer anderen Welt auf. Als Schleim kann er die Fähigkeiten anderer Wesen erlernen.

Noch wilder wird es in „Reborn as a Vending Machine, Now I Wandert he Dungeon“, denn hier wird ein Getränkeautomat wiederbelebt als… Getränkeautomat.

Der Anime „Ich bin eine Spinne, na und?!“ fokussiert sich auf die Geschichte einer japanischen Schülerin, die zur Spinne geworden ist.

Auch abseits des Isekai-Genres gibt es herrlich schräge Anime-Serie, die ich mir liebend gerne angesehen habe. Bananya handelt beispielsweise von Katzen, die in Bananen leben. Der Zeichenstil und die Prämisse waren einfach zu süß, dass ich nicht um den Anime herumkam.

Wie könnte man diesen Augen nicht trauen?

Ein populärer Anime, den man in die Sparte „Was schaue ich mir da eigentlich an?“ stecken könnte, wäre Assassination’s Classroom. Ein außerirdisches Tentakelmonster wird Lehrer einer Klasse und gibt ihr die Aufgabe, ihn innerhalb eines Jahres zu töten. Sonst wird der Mond in die Luft gesprengt.

Wie ihr seht, gibt es zahlreiche Beispiele an verrückten Animes, die man einfach nur lieben kann. Doch sobald ich eine bestimmte Sorte an Waffen in Serien sehe, fliegt sie von meiner Watchlist.

Welche Anime-Filme ihr dagegen unbedingt gesehen haben müsst, verraten wir euch hier:

Mechs gehören auf den Schrotthaufen, nicht in Animes

Ich kann Mechs absolut nicht leiden und finde sie einfach albern. Das mag in Anbetracht dessen, dass ich Bananenkatzen in Animes dulde, etwas kontrovers wirken. Aber Mechs machen aus meiner Sicht Animes einfach schlechter.

Der große Nachteil der Kampfroboter: Die Mechs nehmen den Charakteren die Möglichkeit, stärker zu werden. Die Piloten von Mechs entwickeln sich kämpferisch nur weiter, wenn sie ein neues Robotermodell bekommen. Ansonsten gelingt es ihnen nicht, ihre eigene Grenze zu überschreiten.

Diese Charakterentwicklung ist nur zu sehen, wenn die Kämpfer selbst ihren Körper oder andere Nahkampfwaffen nutzen. Son-Goku trainiert beispielsweise sein Leben lang, lernt neue Techniken und kann dadurch stärkere Gegner bezwingen.

Hier wird der Roboter einfach nur genutzt, um eine gigantische Maschinenpistole zu halten.

Deshalb sind realistische Waffen für mich vollkommen legitim. Der Kämpfer kann lernen, besser mit ihnen umzugehen oder sie anders zu nutzen, wie beispielsweise in Sword Art Online. Mechs sind dagegen das vollgepumpte Waffenarsenal, bei dem man vielleicht das Handbuch auswendig lernen muss.

Ganz schlimm finde ich die Kombination aus Mechs und Nahkampfwaffen. Wieso sollten sie in den Nahkampf gehen und sich mit Lichtschwertern oder anderen Nahkampfwaffen bekämpfen? Wozu haben sie denn ein weitreichendes Waffenarsenal, wenn sie es nicht nutzen?

Mechs nehmen für mich zudem die Spannung aus Kämpfen. Ich finde es langweilig, gigantischen Maschinen beim Abfeuern ihrer Kanonen zuzuschauen. Das gleiche Phänomen habe ich auch bei Panzern oder anderen übermächtigen Waffen. Nur, dass die nicht einen gigantischen Humanoiden symbolisieren.

Ich denke, dass das einer der Hauptgründe ist, wieso ich Mechs albern finde. Wenn schon gigantische Kampfmaschinen, wieso müssen sie dann wie ein menschlicher Körper aussehen? Andere Waffen werden ihrem Zweck entsprechend designt, das könnte bei gigantischen Kampfmaschinen doch auch gemacht werden.

Es gibt tatsächlich eine einzige Ausnahme, die ich bisher gemacht habe. In Code Geass treiben Mechs ihr Unwesen, doch die Story ist so spannend, dass ich dem Anime die Roboter-Szenen verziehen habe. Die Serie hat mich stark an die taktischen Spielchen aus Death Note erinnert, einem der besten Animes aller Zeiten.

Allerdings wurde ich von MeinMMO-Dämon Cortyn gescholten, dass ich einen der besten Animes mit Mechs nicht gesehen habe. Hätte ich Neon Genesis Evangelion geschaut, hätte ich eine andere Meinung gegenüber den riesigen Roboterwesen, so ihre Theorie. Doch vermutlich wird die Serie nie über meinen Bildschirm laufen, weil ich gerade mit Animes zu Hexern und Elfen-Bräuten beschäftigt bin.

Gibt es etwas, das ihr absolut nicht in Animes sehen könnt? Bei welchen Animes schaltet ihr sofort ab? Und habt ihr Vorschläge, die mich doch noch zum Mech-Fan machen könnten? Schreibt es in die Kommentare!

