Einer der teuersten Animes der Geschichte hat nur 5 Episoden, kostete 1 Million Dollar pro Folge

Es gibt einen Anime, der sich deutlich von den Produktionskosten der Konkurrenz abhebt. Die Serie heißt Afro Samurai und besteht aus nur fünf Folgen. Trotzdem ist sie eine der teuersten Produktionen im Anime-Bereich.

Wie teuer war Afro Samurai? Der Boss von Funimation, Gen Fukunaga, enthüllt, dass der Anime etwa 1 Million US-Dollar pro Episode kostete (via Newspapers.com). Jede der Folgen ist nur 30 Minuten lang, kostet aber mehr als das Zehnfache anderer Animes (via ScreenRant):

Demon Slayer hat rund 80.000 US-Dollar pro Folge gekostet.

One Piece war dagegen etwas teurer. Hier kostet eine Folge im Schnitt rund 90.000 US-Dollar.

Naruto Shippuden kann das toppen. Hier belaufen sich die Kosten auf 100.000 US-Dollar pro Episode.

Einer der teuersten Animes ist Dragon Ball Super. Er kostet rund 170.000 Euro pro Folge.

Doch keiner der Animes reicht an das Budget von Afro Samurai heran. Da der Anime nur fünf Episoden lang ist, hat er „nur“ 5 Millionen US-Dollar gekostet und liegt damit im Mittelfeld der oben genannten Langzeitserien.

Afro Samurai hatte hochkarätige Schauspieler am Start

Wieso war der Anime so teuer? Laut The Japan Times gibt es einen großen Faktor, wieso der Anime so ein hohes Budget verschlungen habe. Es wurden hochkarätige Schauspieler angeheuert, die am Anime mitwirkten. Dazu zählen:

Samuel L Jackson (bekannt als Nick Fury aus den Marvel-Filmen), der die englische Stimme des Protagonisten verkörpert

Yuri Lowenthal, der im Englischen Son-Goku, Sasuke Uchiha und mehrere Charaktere aus Bleach spricht

Kelly Hu, die unter anderem im kommenden Deadpool & Wolverine als Lady Deathstrike zu sehen sein wird

Die Synchronsprecher sollen einen Großteil des Budgets verschlungen haben. Dadurch wurde Afro Samurai so unfassbar teuer, was die Ausgaben pro Episode angehen.

Worum geht es in Afro Samurai? Der junge Afro Samurai musste mit ansehen, wie sein Vater von einem Mann namens Justice getötet wurde. Dieser hatte es auf das Stirnband des Vaters abgesehen, der dem Träger gottgleiche Kräfte verleiht.

Afro macht sich deshalb auf eine Reise, um Justice herauszufordern und seinen Vater zu rächen. Dafür muss an ein anderes Stirnband gelangen, mit dem es möglich ist, Justice herauszufordern.

Was ist an dem Anime so besonders? Der Anime wird vor allem für seine detaillierten Kampfszenen gefeiert. Die atemberaubenden Animationen und der dazugehörige Sound machen die Serie zu einem gelungenen Rundumpaket.

Wo kann ich Afro Samurai schauen? Ihr könnt Afro Samurai aktuell auf Crunchyroll schauen. Allerdings ist der Anime erst ab 18 Jahren, weshalb Kinder und Jugendliche aufgrund der Brutalität des Animes eher Abstand halten sollten. Zudem ist der Anime nur in englischer Sprache mit französischen Untertiteln verfügbar.

