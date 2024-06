3 neue Animes, die ihr in der Sommer-Season 2024 nicht verpassen solltet

Die Temperaturen steigen auf einen neuen Höchststand und die Luft wird immer drückender. Statt in der Sonne zu verbrennen, könnt ihr euch die besten Animes der kommenden Sommer-Season 2024 anschauen. MeinMMO verrät euch, welche Animes dabei besonders vielversprechend klingen.

Nach der starken Winter-Season 2024 folgten im Frühling einige Kracher wie Kaiju No. 8. Für den Sommer hat sich MeinMMO wieder durch die Liste an Neuheiten gewühlt, die im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. September 2024 erscheinen.

Dabei sind uns drei Animes aufgefallen, die vielversprechend wirken. Neben einem neuen Film auf Netflix empfehlen wir euch zwei Serien, die auf Crunchyroll starten. Für den Artikel haben wir nur gänzlich neue Animes betrachtet. Fortlaufende Serien wie My Hero Academia oder Oshi no Ko, bei denen es neue Staffeln oder Cours gibt, haben wir deshalb ausgelassen.

Bedenkt dabei, dass es sich hier um eine subjektive Meinung handelt. Die Anime-Serien sind noch nicht angelaufen und können deshalb nur anhand von Trailern, der Mangavorlage und ähnlichem Material beurteilt werden.

Wistoria: Wand and Sword

Originaltitel: Tsue to Tsurugi no Wistoria

Tsue to Tsurugi no Wistoria Starttermin: OmU: 7. Juli 2024

OmU: 7. Juli 2024 Anbieter: Crunchyroll

Worum geht es? Will Serfort hat den Traum, eines Tages der mächtigste Magier aller Zeiten werden. Die Magier sitzen an der Spitze des Magiertums. Er hat seiner Kindheitsfreundin versprochen, dass es sein Ziel erreichen wird.

Um seinen Traum zu erfüllen, schreibt er sich an der Magierschule Regarden ein. Allerdings besitzt Will Serfort keinen einzigen Funken Magie in sich und kann deshalb keinen Zauber wirken. Um trotzdem gegen die anderen Magier zu bestehen, muss er sich mit seiner Schwertkunst durchsetzen.

Für wen könnte es sich lohnen? Die Prämisse erinnert an Mashle: Magic and Muscles. Auch hier muss der Protagonist an einer Schule für Magie zum stärksten Magier werden, obwohl er nicht zaubern kann. Wem allerdings der plumpe und kindische Humor in Mashle zu viel ist, könnte bei Wistoria: Wand and Sword besser aufgehoben sein.

Der Imaginäre

Originaltitel: Yaneura no Rudger

Yaneura no Rudger Starttermin: Deutsch: 5. Juli 2024

Deutsch: 5. Juli 2024 Anbieter: Netflix

Worum geht es? Der blonde Junge Rudger ist gar kein echter Mensch, sondern ein ausgedachter Freund von Amanda. Niemand anderes kann Rudger sehen. Doch eines Tages klopft Mr. Buntin an Amandas Tür. Er jagt Imaginäre und hat es auf Rudger abgesehen.

Rudger begibt sich auf die Flucht vor Mr. Buntin. Allerdings muss er wieder zu Amanda zurückkehren, bevor sie ihn vergisst. Ansonsten löst er sich ins Nichts auf. Dafür sucht er die Hilfe von anderen Imaginären, die ihn auf seiner Reise begleiten.

Für wen könnte es sich lohnen? Fans von Chihiros Reise ins Zauberland könnten mit diesem Film ihre Freude haben. Immerhin ist der gleiche Regisseur des Ghiblis-Films für Der Imaginäre verantwortlich. Der handgezeichnete Animationsstil sieht traumhaft aus und dürfte Zuschauern gefallen, die eine hohe Animationsqualität erwarten. Allerdings richtet sich der Film eher an Kinder und Familien.

Monogatari Series: Off & Monster Season

Originaltitel: –

– Starttermin: OmU: 6. Juli 2024

OmU: 6. Juli 2024 Anbieter: Crunchyroll

Worum geht es? Die Serie zu Monogatari dreht sich um den Oberschüler Koyomi Araragi, der in den Ferien kurzzeitig zum Vampir wurde. Als er fast wieder ein normaler Mensch ist, lernt er die Mitschülerin Hitagi Senjogahara kennen. Sie und auch andere Schüler sind von „Seltsamkeiten“ besessen, die oft symbolisch durch Tiere dargestellt werden.

Die Off-Season ist eine Reihe von Kurzgeschichten, die an verschiedenen Punkten der Monogatari-Zeitlinie angesiedelt sind. Die Monster-Season ist hingegen eine neue Geschichte und setzt die Geschichte von Koyomi fort, als er aufs College geht.

Für wen könnte es sich lohnen? Die Monogatari-Reihe umfasst mittlerweile eine Vielzahl an Light Novels, Serien und Filmen. Solltet ihr also Lust haben, in ein komplett neues und umfassendes Universum einzusteigen, könnte der Anime etwas für euch sein. Die Reihe ist äußerst beliebt, die Second Season ist beispielsweise mit 8,76 / 10 möglichen Punkten auf MyAnimeList bewertet.

Habt ihr noch weitere Animes, auf die ihr euch in der kommenden Season besonders freut? Schreibt uns doch in die Kommentare, welche Serien und Filme die Fangemeinde auf keinen Fall verpassen darf!

