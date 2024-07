Die 5 stärksten Frauen von Naruto Shippuden im Power-Ranking

Zusätzlich beherrscht Mei die Elemente Erde (Doton), Wasser (Suiton) und Feuer (Katon), was ihre Vielseitigkeit im Kampf erhöht. Ihre außergewöhnliche Chakra-Kontrolle ermöglicht es ihr, diese Techniken präzise und effektiv einzusetzen – was sie zu einer der gefährlichsten Gegnerinnen macht.

Sakura erlernte von Tsunade fortgeschrittene medizinische Jutsus, darunter „Creation Rebirth“, was es ihr ermöglicht, sich fast sofort von Verletzungen zu erholen. Sie verfügt auch über ein umfangreiches Wissen über Heilkräuter und Gifte. Sakurau kann zudem das Kuchiyose no Jutsu (deutsch: Jutsu des vertrauen Geistes) anwenden, um Schnecken zu rufen, die ihr im Kampf zur Seite stehen.

Unter Tsunades Training hat Sakura enorme physische Stärke entwickelt, die es ihr erlaubt, Gegner schwer zu verletzen und massive Zerstörungen zu verursachen. Diese Stärke zeigt sich besonders in ihrem Tai-Jutsu, wo sie gelernt hat, Chakra in ihren Schlägen zu bündeln und explosionsartig freizusetzen. Sie kann zudem Gen-Jutsu von Gegnern schnell durchschauen und diese auflösen.

Neben ihrer Expertise im Puppenspiel ist Chiyo auch eine hervorragende Medizinerin. Sie beherrscht komplexe medizinische Jutsu und ist in der Lage, selbst schwerste Verletzungen zu behandeln. Ein herausragendes Beispiel für ihre medizinischen Fähigkeiten ist das Reinkarnations-Jutsu , das ihr ermöglichte, Gaara wieder zum Leben zu erwecken – obwohl es am Ende ihr eigenes Leben forderte.

In Naruto Shippuden gibt es zahlreiche Charaktere, die ihre beeindruckenden Fähigkeiten zeigen. Doch welche Frauen sind eigentlich am mächtigsten? MeinMMO-Autorin Fabienne Kissel listet ihre Top 5 in einem Ranking auf.

