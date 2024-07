Viele glauben, dass Sakura in Naruto komplett nutzlos ist – Doch ihr liegt damit völlig falsch

Sakura ist im Anime Naruto ein recht kontroverser Charakter, da viele Fans der Meinung sind, sie sei die gesamte Story über nutzlos gewesen. Hier stellen wir euch aber 3 Gründe vor, warum sie gar nicht so nutzlos war, wie behauptet wird.

Wer ist Sakura Haruno? Seit Beginn der Serie ist Sakura dabei. Sie gehört wie Sasuke und Naruto zu Team 7 und wird in jungen Jahren von Kakashi trainiert. Bekannt ist sie vor allem für ihre unbändige Liebe Sasuke gegenüber.

Am Anfang der Geschichte ist sie Naruto gegenüber recht gehässig, entwickelt mit der Zeit aber eine gute Freundschaft mit ihm. Neben der Chakra-Kontrolle lernt sie auch viele Medizinjutsu von Tsunade. Trotz der nützlich klingenden Fähigkeiten ist sie bei den Fans ein kontroverser Charakter und es wird ihr nachgesagt, dass sie nutzlos gewesen sei. In diesem Artikel zeigen wir aber 3 Gründe und Situationen, in denen Sakura ihre Stärke zeigen konnte.

1. Im Suna-Arc hat sie einiges geleistet

Sakura heilt Oma Chiyo

Am Anfang von Naruto Shippudden muss Team 7 nach Sunagakure reisen, denn Gaara wurde von 2 Mitgliedern von Akatsuki besiegt und entführt. Das Team bestehend aus Sakura, Naruto und Kakashi werden losgeschickt Gaara zu retten.

In Suna angekommen rettet Sakura den verletzten und vergifteten Kankuro, der den Kampf gegen den Puppenspieler Sasori verloren hat. Somit hat Sakura hier das Leben von Kankuro gerettet.

Im selben Arc kämpfte Sakura zusammen mit Oma Chiyo gegen Sasori. Zwar könnte man hier argumentieren, dass sie das nur mit der Hilfe von Chiyo geschafft hat, aber es ist nun mal auch der Kraft und dem Training von Sakura zu verdanken, dass der Kampf gewonnen werden konnte.

2. So blöd es klingt: Man braucht einfach Medics

Sakura im Krieg

Durch das Training mit Tsunade erlangt Sakura außerordentliche Fähigkeiten im medizinischen Bereich. Nicht nur bei Kankuro, sondern im gesamten Verlauf der Serie zeigt sie, wie nützlich sie als medizinischer Ninja sein kann. Durch die kämpferischen Fähigkeiten ist sie aber auch auf dem Schlachtfeld sicher und kann sich nur Not verteidigen.

Auch im großen Ninja-Weltkrieg ist sie ein wichtiger Faktor, um die Armee und vor allem Naruto am Leben zu erhalten. Sie sorgt mehrfach dafür, dass Naruto weiterkämpfen kann. So heilt sie beispielsweise auch Kakashi, nachdem ihm das Auge entnommen wurde. An einem Punkt hat sie fast das gesamte Schlachtfeld geheilt.

Um Sasuke im Kampf gegen Kaguya zu finden, arbeitet sie mit Obito zusammen, den sie während der Suche durchgehen heilt.

3. In Boruto ist sie ein wichtiger Teil des Dorfes

Sakura in Boruto

Neben dem Fakt, dass sie Sarada alleine großziehen muss, weil Sasuke dauerhaft auf Mission ist, ist sie ein wichtiger Bestandteil der medizinischen Struktur in Konoha. Sie ist die Leiterin der Klinik und gehört zu den Top-Heilern im Dorf. Ähnlich wie damals Tsunade kümmert sie sich auch um die Ausbildung zukünftiger Medizin-Ninjas.

Gleichzeitig gründete sie nach dem Krieg eine Klinik für Kinder, die durch den Krieg traumatisiert worden sind.

Warum ist sie trotzdem so unbeliebt? Der größte Kritikpunkt bei Sakura liegt an ihrer Herangehensweise mit Sasuke. Egal, was für schlimme Dinge er getan hat, sie hat nie ihre bedingungslose Liebe aufgegeben. Auch manche ihrer Aussagen sind oft ein großer Lacher. Ein Beispiel dafür wäre, als sie sich im Krieg mit Naruto und Sasuke vergleicht.