Naruto: Liste aller Folgen und Filler, die ihr in den Staffeln von Classic und Shippuden überspringen könnt

In Naruto Classic sowie Shippuden gibt es viele Folgen und Filler, die man sich reinziehen kann, doch einige von ihnen bieten keine storyrelevanten Infos. Wir zeigen euch in unserer Liste alle Folgen sowie Filler, die ihr in Naruto Classic und Shippuden auslassen könnt.

Was sind Filler? In verschiedenen Animes gibt es neben normalen Folgen auch Filler-Folgen, die Fans sich angucken können. Während normale Folgen die Hauptstory vorantreiben, sind Filler-Folgen nette Nebengeschichten der Protagonisten, die wenig bis gar keinen Einfluss auf die Story haben. Die können auf Dauer nervig sein, wenn man nur die Hauptstory erfahren möchte.

Damit ihr euch also nicht durch belanglose Erzählungen durchkämpfen müsst, zeigen wir euch in unseren Listen alle Filler-Folgen von Naruto Classic und Shippuden mitsamt den Namen aller Staffeln.

Naruto Classic: Liste aller Folgen und Filler

Staffel Episoden von/bis (Gesamtanzahl) Episoden von/bis (Filler-Folge) Das Land der Wellen 1 – 19 keine Filler Die Chunin Auswahlprüfung 20 – 52 26 Orochimaru’s Rache 53 – 80 keine Filler Die Suche nach Tsunade 81 – 106 97, 101 – 106 Mission: Rettet Sasuke 107 – 135 keine Filler Die Reise nach Otogakure 136 – 157 136 – 140, 143 – 157 Naruto auf Mission 158 – 183 158 – 183 Haruna und die Janin 184 – 200 184 – 200 Das Team Ongaeshi 201 – 220 201 – 219

Naruto Shippuden: Liste aller Folgen und Filler

Staffel Folge von/bis (Gesamtanzahl) Folge von/bis (Filler-Folge) Rettung des Kazekage Gaara 1 – 32 keine Filler Die Suche nach Sasuke 33 – 53 keine Filler Die Zwölf Ninjawächter 54 – 71 57 – 71 Die Zwei Unsterblichen Akatsuki 72 – 88 keine Filler Die Jagd auf den Sanbi 89 – 112 91 – 112 Die Prophezeiung und Rache des Meisters 113 – 143 keine Filler Der Rokubi taucht auf 144 – 151 144 – 151 Angriff auf Konoha 152 – 175 170 – 171 Geschichten aus Konoha 176 – 196 176 – 196 Das Treffen der fünf Kage 197 – 222 keine Filler Paradiesisches Bordleben 223 – 242 223 – 242 Bemächtigung des Kyuubi und schicksalhafte Begegnungen 243 – 275 257 – 260, 271 Die Sieben Shinobi-Schwertkämpfer 276 – 289 279 – 281, 284 – 289 Chikara-Special 290 – 295 290 -295 Der vierte große Shinobi-Weltkrieg: Angreifer aus dem Jenseits 296 -320 303 – 320 Der vierte große Shinobi-Weltkrieg: Sasuke und Itachi 321 – 348 347 – 348 Kakashi ANBU Arc 349 – 361 349 – 361 Der vierte große Shinobi-Weltkrieg: Die Rückkehr von Team 7 362 – 372 kein Filler Der vierte große Shinobi-Weltkrieg: Obito Uchiha 373 – 393 376 – 377, 388 – 390 Auf den Spuren von Naruto – Der bisherige Weg 394 – 413 394 – 413 Das endlose Tsukuyomi – Die Beschwörung 414 – 431 416 – 417, 422 – 423, 427 – 431 Jiraiyas Ninja-Schriften: Die Geschichte des Helden Naruto 432 – 450 432 – 450 Itachi Shinden: Licht und Dunkelheit 451 – 458 451 – 458 Der Ursprung des Ninshu – Die zwei Seelen, Indora und Ashura 459 – 469 464 – 468 Sasuke und Naruto 470 – 479 kein Filler Sasuke Shinden – Buch des Sonnenaufgangs 480 – 493 480 – 483 Konoha Hiden: Ein perfekter Tag für eine Hochzeit 494 – 500 kein Filler

Was ist mit Boruto? Der Anime rund um Boruto besitzt auch Filler-Folgen, doch in dieser Liste befassen wir uns ausschließlich mit den Animes, die sich um Naruto und seine Abenteuer drehen. In Boruto ist Naruto auch vorhanden, spielt jedoch eher eine Nebenrolle in der Geschichte.

