In den Top 5 der beliebtesten Kinderserien landen 2 Animes – Einer davon sogar auf dem 1. Platz

Viele haben in ihrer Kindheit nicht nur Zeichentrick-Serien, sondern auch Animes genießen dürfen. Eine Studie hat jetzt herausgefunden, dass ein Anime beliebter ist als Peppa Wutz und Tom & Jerry. Ein weiterer Anime hat sich sogar bis auf Platz 5 der beliebtesten Kinderserien gekämpft.

Welche Serien landen in den Top 5? Auf Platz 1 landet der blonde Ninja aus Konohagakure. Naruto dominiert die Spitze der beliebtesten Kinderserien weltweit. Sie ist in 83 Ländern die meistgesuchte Serie. Auf den nachfolgenden Plätzen gibt es noch einen weiteren Anime, den viele von euch kennen dürften:

Platz 2: CoComelon (49 Länder)

Platz 3: Peppa Pig (6 Länder)

Platz 4: Tom & Jerry (5 Länder)

Platz 5: Dragon Ball (4 Länder)

Alle anderen Serien wie Teletubbies, Adventure Time, Looney Tunes und Bluey tauchen höchstens drei Mal an der Spitze der beliebtesten Kinderserien auf.

Die meistgesuchten Kinderserien in jedem Land. © TheToyZone

Worauf basiert die Studie? Die Studie wurde von TheToyZone angefertigt und basiert auf den Suchergebnissen eines jeden Landes bei Google. Das Unternehmen hinter der Suchmaschine hatte bereits im vergangenen Jahr die meistgesuchten Begriffe auf searchplayground.google veröffentlicht. Auch hier war Naruto auf Platz 1.

Für das Ranking wurde eine Liste von 6.638 Kinderserien aus Cartoon Network, Nickeloden, Disney und Co. zusammengestellt. Das Interessante an der jetzigen Studie ist, dass Animes und Kinderserien auf der ganzen Welt zusammengerechnet werden. So setzt sich Naruto auch gegen die aktuellen Kindheitshelden durch.

Mit Boruto startet eine neue Generation:

Naruto ist weltweit ein Hit

Wo sind welche Serien besonders beliebt? Naruto dominiert fast die gesamte Welt:

Naruto ist sowohl in Europa als auch in Mittel- sowie Südamerika die meistgesuchte Kinderserie. In Japan, dem Land der Animes, landet Naruto ebenfalls auf Platz 1.

CoComelon ist „nur“ ein YouTube-Kanal, der hauptsächlich Kinderreime und -lieder in 3D animiert. Es gibt aber auch Episoden, der Kindern Wörter beibringt. Die Serie ist vor allem in Teilen Afrikas und in Asiens beliebt.

In den USA ist vor allem Adventure Time sehr beliebt, wohingegen in Australien Bluey dominiert.

Es gibt einige Länder, bei denen Eigenproduktionen auf Platz 1 gelandet sind. Zwei Beispiele sind Matu Patlu in Indien und Rafadan Tayfa in der Türkei.

Was ist der Grund dafür? Naruto erfreut sich sowohl unter Kindern als auch bei Erwachsenen großer Beliebtheit. Die Serie zählt zu den Big Three (Naruto, One Piece, Bleach) und hat eine abgeschlossene Story.

Vermutlich ist Naruto auf Platz 1 gelandet, da es komplexe Charakterentwicklungen und spannende Wendungen innerhalb der Story gibt. Viele Fans könnten Fragen gehabt und sie auf Google gesucht haben.

Ist das Ergebnis repräsentabel? Bei der Studie gibt es einen kleinen Haken. Viele Zuschauer, an die sich die Serien richten, sind aufgrund ihres Alters gar nicht imstande zu googlen. Die Zielgruppe bei Peppa Wutz ist beispielsweise im Kindergartenalter, bei Naruto dürfte das Alter höher liegen.

Die Zielgruppe der Zeichentrickserien, die sich an ein jüngeres Publikum richten, haben also nicht zur Platzierung in der Studie beigetragen. Vielmehr werden besorgte Eltern oder junggebliebene Fans dazu geführt haben, dass Peppa Wutz und Co. auf Google gesucht wurden.

Boruto ist in die Fußstapfen von Naruto getreten. Doch seine Schwester könnte ihm nun die Show stehlen: Boruto: Der Manga enthüllt, wieso Narutos Tochter eine der stärksten Ninjas werden könnte