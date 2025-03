„Stoppt das, bevor es zu spät ist“ – Nach Solo Leveling soll der nächste Anime-Hit kommen, doch Fans sind enttäuscht vom Trailer

Die beliebte Manhwa-Serie The Beginning After the End bekommt eine Anime-Adaption, doch der erste Trailer sorgt bei Fans für große Enttäuschung. Nach dem Erfolg von Solo Leveling hoffte man auf eine hochwertige Umsetzung, doch nun werden die Erwartungen zurückgeschraubt.

Um welchen Anime geht es? Die beliebte Manhwa-Serie The Beginning After the End (TBATE) erhält eine Anime-Adaption. In der Story geht es um die Reinkarnation des ehemaligen Königs Gray in eine magische Welt, wo er als Arthur Leywin ein neues Leben beginnt.

Die Ankündigung der Verfilmung hatte bei Fans zunächst große Begeisterung ausgelöst, insbesondere nach dem überwältigenden Erfolg von Solo Leveling, das auf gewisse Weise Maßstäbe für Manhwa-Adaptionen gesetzt hat.

Viele erhofften sich wohl, dass TBATE ähnlich hochwertig umgesetzt werden würde. Doch schon der Ankündigungs-Trailer im Oktober 2024 hat die Erwartungen gedämpft und bei vielen Fans Enttäuschung sowie Zweifel an der Qualität der Adaption geweckt.

Am 5. März 2025 folgte nun ein neuer Trailer mit dem Release-Datum für TBATE – doch wenn es nach manchen Fans geht, soll es erst gar nicht so weit kommen.

Zur Erinnerung, so sieht der Trailer zu Solo Leveling aus:

Anstelle von Begeisterung hagelt es Kritik

Warum sorgte der Trailer für Enttäuschung? Hinter der Anime-Adaption steckt das japanische Studio A-Cat, dessen bisherige Werke eher mittelmäßig bewertet wurden. In den Kommentaren auf YouTube und aux X bemängeln Fans vor allem die schwachen Animationen, die unansehnliche CGI-Nutzung und die fehlende Dynamik in den Kampfszenen.

Gerade nach der hochwertigen Adaption von Solo Leveling sind die Erwartungen an Manhwa-Anime besonders hoch, doch The Beginning After the End scheint diesen bisher nicht gerecht zu werden. Viele Fans fürchten, dass die Serie unter der mittelmäßigen Produktionsqualität leiden und dadurch das Potenzial des beliebten Originals nicht ausschöpfen wird.

„Ich wollte weinen, als ich den Trailer sah“

Wie reagiert die Community? Nachdem der Trailer am 05.03.2025 auf X gepostet wurde, forderte ein User, dass die Produktion gestoppt werden soll: „Stoppt das, bevor es zu spät ist“ (X.com).

Auch andere Kommentare zeigen, dass die Fans mit der Arbeit von Studio A-Cat unzufrieden und verärgert sind:

Einer der User forderte drastische Konsequenzen: „Schließt dieses Studio und verkauft die Rechte an ein wirklich gutes Studio, damit sie unsere Chance auf eine großartige Adaption nicht ruinieren. Ein so brillantes Projekt darf nicht einer so faulen Produktion zum Opfer fallen.“ (- Speedgio0 via X)

„Was ist das für eine schreckliche Animation und CGI? Alter, das ist schon gelaufen, bevor es überhaupt anfängt. Noch ein guter Titel, der ruiniert wurde.“ (- swlukasas via X)

„Es kann nicht sein, dass sie eines der beliebtesten Manhwas genommen haben, ihm jede Persönlichkeit geraubt und die gewöhnlichste Isekai-Animation aller Zeiten verpasst haben. Ich wollte weinen, als ich den Trailer sah.“ (- ErenJaeger89671 via X)

Worum geht es eigentlich in dem Anime? The Beginning After the End ist eine Fantasy-Manhwa-Serie. Die Geschichte folgt dem Protagonisten Arthur Leywin, einem ehemaligen mächtigen König namens Grey, der nach seinem Tod in einer neuen Welt wiedergeboren wird.

In seinem neuen Leben behält er die Erinnerungen an sein früheres Ich bei und nutzt sein Wissen und seine Fähigkeiten, um in einer von Magie und gefährlichen Kreaturen geprägten Welt zu überleben.

Die Serie ist eine Mischung aus Abenteuer, Magie, Kampf und persönlicher Entwicklung, in der Arthur versucht, die Fehler seiner Vergangenheit zu vermeiden und sich eine neue Zukunft zu schaffen.

Wie geht es jetzt weiter? Trotz der zahlreichen negativen Reaktionen ist es wichtig zu bedenken, dass bisher nur kurze Trailer-Ausschnitte zu sehen waren. Die endgültige Qualität des Anime wird sich erst am 2. April 2025 zeigen, wenn die Serie offiziell startet.

The Beginning After the End wird insgesamt 24 Episoden umfassen, die in zwei Teilen veröffentlicht werden. Ob die Produktion trotz des enttäuschenden ersten Eindrucks die Fans überzeugen kann, bleibt abzuwarten.

