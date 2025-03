In einem genialen Anime auf Netflix lebt ein merkwürdiger Mann im Maul eines Echsenmenschen

Dorohedoro ist ein Anime, der es schafft aus einer postapokalyptischen Fantasy-Welt, Mystery, Action, Horror und einer ordentlichen Dosis Humor trotzdem ein stimmiges Chaos zu schaffen, das einfach Spaß macht.

Was genau ist Dorohedoro? Dorohedoro ist ein Dark-Fantasy-Anime von Studio Mappa, das auch für Attack on Titan, Jujutsu Kaisen und Chainsaw Man verantwortlich war. Die erste Staffel des Animes erschien im Mai 2020 auf Netflix und wird schließlich nach 5 Jahren in 2025 eine zweite Staffel erhalten.

Die Geschichte von Dorohedoro handelt von einem Mann namens Caiman, der nach einem magischen Angriff mit einem Echsenkopf und ohne Erinnerungen an seine Vergangenheit zurückgelassen wurde. Der einzige kleine Hinweis auf seine Vergangenheit ist ein kryptischer, merkwürdiger Mann, der in seinem Maul lebt und die Wahrheit zu kennen scheint. Um den Zauber zu brechen und das Mysterium zu entschlüsseln, reist Caiman zusammen mit seiner Freundin Nikaido in die Welt der Magier, um den Hexer zu jagen, der ihm das angetan hat.

Doch das ist nur ein Bruchteil des Inhalts.

Hier seht ihr den japanischen Trailer des Animes:

Eine düstere, postapokalyptische Welt voller Fantasie

Was macht den Anime so gut? Einen einzigen Grund für diese Frage zu finden ist leichter gesagt als getan. Dorohedoro ruht sich nämlich nicht nur auf einer stark umgesetzten Komponente aus, sondern kann vor allem durch das Zusammenspiel seiner Genres und Thematiken glänzen. Brutale Action und eine düstere Welt vermischen sich mit quietschbunten, beinah psychedelischen Bildern und die gnadenlosesten Killer entpuppen sich als große Softies (wozu der Protagonist Caiman definitiv auch zählt).

Ein absurdes, aber trotzdem konformes Worldbuilding

Zunächst gibt es den Ort, der als „das Hole“ bezeichnet wird. Es ist ein düsterer, industrieller Ort, wo die Menschen leben. Es ist schmutzig, dystopisch und mit Staub überzogen, wo es eigentlich immer regnet. Die Welt wird ständig von Hexern angegriffen, die im Hole an Menschen ihre Magie trainieren wollen – entweder experimentell, für Übungszwecke oder einfach aus purer Unterhaltung. Das könnte auch der Grund für den Nebel im Hole sein, da Hexer schwarzen Rauch nutzen, um ihre Magie zu wirken.

Die Welt der Hexer ist komplett anders aufgebaut: Die Hexer und ihre Welt wurden einst von Teufeln geschaffen, die sie verehren und ihnen ihre Magie verdanken. Diese Teufel sind in der Welt real und können ab und zu sogar am Himmel herumfliegen. Jeder Hexer besitzt außerdem einen kleinen Teufel in seinem Gehirn, der als Seele eines Hexers angesehen wird.

Es ist ein farbenfroher Ort, der im starken Kontrast zum Hole existiert. Der prägende Aspekt dieser Welt ist der Rauch der Hexer. Je mehr Rauch ein Hexer produziert, desto stärker und angesehener ist er. Der Rauch wird zudem für Handelszwecke und technologischen Fortschritt benutzt.

Es gibt Regeln wie ein Magiesystem, verschiedene Kulturen und zeitliche Events, die jedoch nicht immer Sinn ergeben, aber trotzdem so angenommen werden müssen. Die Welt ist so, weil sie schlichtweg einfach so ist. Wer sich als Zuschauer darauf einlassen kann, wird mit einer Welt voller Absurditäten und Fantasie belohnt.

Das Hole ist der dystopische Ort, an dem die Menschen leben. Die Welt der Hexer ist hingegen deutlich lebendiger. Die Teufel in Dorohedoro sind nicht nur die vererhten Götter der Hexer, sie sind für Partnerschaften und ihre Seelen verantwortlich.

Die Charaktere sind nicht nur Badass, sie haben auch viel Herz

Neben Caiman und Nikaidos gemeinsamer Mission, jegliche Hexer aus dem Weg zu klatschen, steht vor allem auch ihre Freundschaft im Vordergrund. Nikaido kocht in ihrem Diner im Hole stets Caimans Lieblingsspeise (Gyoza) und sie zeigen sich gegenseitig stets Respekt, Mitgefühl und aufrichtige Zuwendung.

Aber das gilt nicht nur den Protagonisten. Auch die Antagonisten werden mit viel Sorgfalt behandelt. Es macht sehr viel Spaß zu sehen, wie sie ihre Freizeit verbringen, wie sie sich untereinander verstehen und schätzen und durchaus witzige Sachen unternehmen. Das Team, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Caiman zu töten, ist wie eine kleine Familie, die eine gemeinsame Vergangenheit, eine tiefe Freundschaft (und teilweise noch mehr) verbindet.

Die Beziehung von zwei der Antagonisten, Shin und Noi, ist ein wichtiger Fokus der Serie. Obwohl man sie nicht anfeuern sollte, fühlt man mit ihnen. Sie sorgen sich umeinander, unterstützen sich und sind – wenn sie nicht gerade Köpfe einschlagen – liebe und aufrichtige Personen.

Caiman und Nikaido feiern das neue Jahr. Auch Noi und Shin haben eine besondere Beziehung.

Brutalität ist nicht alles – Der Anime ist nämlich voll mit Humor

Neben der Thematik des Klassenkonfliktes, der Verbrechen, Mord und grafischer Gewalt, besitzt Dorohedoro trotzdem einen erstaunlichen Sinn für Humor, sei es durch seine skurrilen Charaktere, witzige Situationen oder der Bereitschaft, sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen.

Um die Hilfe des Mannes in seinem Maul in Anspruch zu nehmen, muss Caiman sich potenzielle Hexer in den Mund schieben, damit der Mann sie sehen kann. Das passiert an mehreren Stellen, mit verschiedenen Leuten, und niemand (nicht mal Caiman selbst) scheint sich komplett daran zu gewöhnen.

Es gibt eine unsichtbare Gyoza-Fee, die sich darum kümmert, dass das Bier in Nikaidos Diner stets kalt steht und Chilipaste zu der Soße der Gäste hinzufügt, falls diese das vergessen haben.

Aber eine Folge, die besonders hervorgehoben werden sollte, ist eine Baseball-Folge. Ein etwas seltsamer, aber netter Einschub in der Welt des Holes. Während des Spiels läuft einiges aus dem Ruder, da zwei infiltrierende Antagonisten versuchen, Caiman zu töten, aber trotzdem unauffällig zu bleiben, während eine von ihnen als Hai-Maskottchen das Team anfeuert.

Ganz am Rande, ein Mitspieler des Baseball-Matches ist eine gigantische Kakerlake aus der Kanalisation namens Johnson, die zuvor missverständlich Caiman angriff, aber eigentlich ganz zahm ist.

In der Baseball-Folge darf auch Kakerlake Johnson mitspielen

Dorohedoro ist durchaus eine Empfehlung für diejenigen, die sich bereit sind, sich auf eine wilde Geschichte einzulassen, ohne alles verstehen zu müssen. Stattdessen kann man die fantasievolle Welt, die Action, den Humor und die interessanten Charakterdynamiken auf sich wirken lassen. Wer sich vor allem für gut geschriebene Bösewichte interessiert, kann mit Dorohedoro auf seine Kosten kommen, aber ob sie tatsächlich eigentlich nur Gutes tun wollen wie die Charaktere aus dieser Liste, müsst ihr selbst herausfinden: 7 Bösewichte aus Animes, die eigentlich Gutes im Sinn haben