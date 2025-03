7 Bösewichte aus Animes, die eigentlich Recht haben

Viele Bösewichte machen es unseren liebsten Anime-Helden schwer. Sie wollen einfach nur an Macht kommen oder möglichst viel Chaos stiften. Doch es gibt auch Schurken, deren Beweggründe wir durchaus nachvollziehen können.

ACHTUNG SPOILERWARNUNG: Dieser Artikel enthält Spoiler zu den jeweiligen Animes und den vorgestellten Antagonisten.

Welche Bösewichte stellen wir hier vor? In dieser Liste findet ihr Antagonisten aus Animes, die für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Sie werden als Bösewichte dargestellt und nutzen unfaire oder brutale Mittel, um an ihre Ziele zu gelangen.

Doch viele dieser Ziele sind eigentlich gut gemeint und dienen einem höheren Zweck. Die Antagonisten nutzen oft nur die falschen Mittel, um an ihr Ziel zu gelangen. Deshalb ist es richtig, dass sie aufgehalten wurden – doch es bleibt ein fader Beigeschmack, da ihr Ziel vielen zugutekommen würde. Ohne die ganzen Morde, Ängste und Träumereien natürlich.

Pain (Nagato)

Anime: Naruto

Naruto Ziel: Frieden in der Welt

Pain agiert aus der Ferne und kontrolliert mehrere Körper.

Pain ist der Anführer von Akatsuki, einer kriminellen Organisation in Naruto. Er hat es sich zum Ziel gesetzt, der Welt Frieden zu bringen. Der Auslöser dafür waren traumatische Erlebnisse aus seiner Kindheit. Seine Eltern starben im Krieg und sein bester Freund, Yahiko, wurde in eine Falle gelockt, als er eigentlich nur Frieden zwischen den drei großen Ländern bringen wollte.

Kein Wunder also, dass Pain den ewigen Krieg beenden will. Doch seine Methoden dafür sind äußerst brutal: Er will alle 9 Bijuu sammeln und zu einer ultimativen Waffe vereinen, um so die Welt unter Druck zu setzen, sich nicht mehr zu bekriegen. Dafür muss er aber die Jinchuuriki töten, also die menschlichen Gefäße der Bijuu, um ihnen ihre Dämonen zu entreißen.

Auch Naruto soll sein Kyuubi entrissen werden. Doch schlussendlich kann er Pain davon überzeugen, dass er den falschen Weg eingeschlagen hat. Er opfert sein Leben, um seine Taten ungeschehen zu machen.