Der Shooter von shroud ist wie Valorant oder CS, aber ihr steuert zwei Charaktere in einem Match

Spectre Divide setzt auf einen Stil, der laut den Entwicklern an Animes der 90er-Jahre angelehnt ist. Das Setting und der Grafikstil sind demnach nicht realistisch und unterscheiden sich ebenfalls deutlich von CS2. In den Kommentaren auf YouTube schreiben einige Spieler, der Shooter sehe aus wie eine Mischung aus Valorant und Borderlands. CS2-Fans könnte der Style also weniger gefallen.

Was macht das Spiel einzigartig? Spectre Divide unterscheidet sich in verschiedenen Aspekten von Spielen wie CS2. Die größte Besonderheit ist aber das sogenannte Duality-System: Jeder Spieler hat zwei Körper, die er innerhalb einer Runde steuern kann. Der zweite Körper wird Spectre genannt.

Worum geht es in dem Spiel? Spectre Divide ist zu einem Teil ein klassischer Taktikshooter wie etwa Counter-Strike oder Valorant: Ein Team greift an, ein Team verteidigt. Das Ziel der Angreifer ist das Platzieren einer Bombe. Das Ziel der Verteidiger ist es, das Platzieren zu verhindern oder die platzierte Bombe zu entschärfen.

Ein Release-Datum ist derzeit noch nicht bekannt; am 3. August habt ihr bei einem kurzen Stress-Test die Möglichkeit, erstmals einen Blick auf das Gameplay zu werfen. Um an dem Test teilnehmen zu können, müsst ihr auf Steam Zugriff anfragen.

