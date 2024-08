Neuer Shooter wie Battlefield startet stark auf Steam, hat schon in der Alpha 18.000 Spieler

Auf Steam ist der Shooter „Delta Force Hawk Ops“ jetzt in einen Alpha-Test gestartet. Das Spiel erinnert stark an Battlefield, konnte EAs-Zugpferd aber bereits überholen.

Um welchen Shooter geht es? Delta Force Hawk Ops ist ein kommender Free-to-play-Shooter, der schon vor dem Release viele Spieler an Battlefield erinnert. Es gibt große Karten, Vehikel, PvP mit bis zu 64 Spielern und Zerstörung von Gebäuden.

Das Spiel wird in drei verschiedene Gameplay-Bereiche unterteilt:

Einen PvP-Multiplayer-Modus im Stil von Battlefield

Einen Extraction-Modus wie DMZ aus CoD

Eine Kampagne, die euch die Ereignisse der Rettungsmission „Black Hawk Down“ nachspielen lässt

Aktuell läuft mal wieder ein Alpha-Test zu Delta Force Hawk Ops, für den ihr euch auf der Website des Shooters registrieren könnt. Der Alpha-Tests startete am 6. August. Bereits am selben Tag konnte der Shooter schon 18.500 Spieler verzeichnen (via SteamDB). Damit übertrumpfte Delta Force sogar den großen Genre-Konkurrenten Battlefield 2042, dessen Höchstwert im August bei 15.000 Spielern lag (via SteamDB).

Was genau macht den Shooter besonders? Delta Force Hawk Ops erinnert stark an Battlefield, vor allem in dem großen Multiplayer-PvP-Mouds. Dort treten bis zu 64 Spieler in zwei Teams aus 32 Spielern auf weitläufigen Karten gegeneinander an. Dazu stehen ihnen verschiedene Vehikel wie Panzerfahrzeuge, Boote und Hubschrauber zur Verfügung.

Außerdem gibt es einen Extraction-Modus, in dem ihr solo oder in Trupps aus bis zu 3 Spielern auf einer Map Ressourcen sammelt und Bossgegner ausschaltet. Dazu stehen euch vier Klassen mit einmaligem Zubehör und Ausrüstung zur Verfügung. Außerdem könnt ihr eure Waffen individuell anpassen und eure Aufsätze frei wählen. Das Gleiche gilt für eure Rüstung und eure Munitionsart.

Als Drittes soll es noch eine Kampagne geben, in der ihr die Ereignisse der Rettungsmission „Black Hawk Down“ nachspielt und Szenen aus dem gleichnamigen Film sehen könnt.

Hier nochmal eine Übersicht der Spielinhalte:

Gefährliche Einsätze

Extraction-Modus wie DMZ

1-3er-Trupps

vier Klassen mit einmaligem Zubehör und Ausrüstung

Ihr müsst Ressourcen sammeln und extrahieren

Ihr könnt eure Waffen frei anpassen und Munitions- sowie Rüstungsarten wählen

Es gibt Bossgegner

Chaotischer Krieg

Multiplayer-Modus auf weitläufigen Maps

PvP mit bis zu 64 Spielern, 32 pro Team

Es gibt Angriffsboote, Panzer, Kampfhubschrauber, Panzerfahrzeuge und ATVs

In zwei PvP-Modi unterteilt: Angreifen und Verteidigen: Ein Team greift an, ein Team verteidigt. Es müssen alle Sektoren eingenommen werden. Das angreifende Team drängt das verteidigende Team immer weiter zurück. Vergleichbar mit dem „Rush“-Modus aus Battlefield Capture the Hill: Es gibt mehrere Zonen auf einer Map, die von beiden Teams eingenommen werden können. Das Einnehmen von Zonen und das Ausschalten von Gegnern gibt Punkte. Das Team, das als erstes 1.000 Punkte hat, gewinnt. Vergleichbar mit dem „Eroberung“-Modus aus Battlefield

4 Klassen: Support, Assault, Engineer, Recon

Black Hawk Down

Story-Kampagne

Die Ereignisse der bekannten Rettungsmission „Black Hawk Down“

Es gibt Straßenkämpfe und Nachteinsätze in der Stadt Mogadtschu

Basiert auf Unreal Engine 5

Hat Live-Action-Cutscenes und integrierte Szenen aus dem Film „Black Hawk Down“

Was wissen wir zum Release? Nichts. Bisher ist nur bekannt, dass Delta Force Hawk Ops auf Steam und Epic Games erscheinen soll. Ein genaues Release-Datum kennen wir nicht.

Auf Steam steht zum Release auch nur „Bald verfügbar“. Da aktuell aber ein Alpha-Test läuft, wird die Veröffentlichung wohl noch eine Weile auf sich Warten lassen. Bis dato gibt es aber wahrscheinlich zumindest noch Beta-Tests, um einen Blick auf den Shooter zu werfen.

