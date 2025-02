Nur 10 Spiele auf Steam haben das „God-Tier“ bei den Reviews erreicht – Das sind sie

Shadow of War ist die Fortsetzung zu Shadow of Mordor und erzählt eine düstere Geschichte im HErr-der-Ringe-Universum.

Wir stellen euch die 10 Spiele kurz vor, zeigen, was sie ausmacht, wann sie herauskamen, was sie kosten und wie die Bewertungen der Spieler aussehen.

Die Plattform Steam von Valve bietet Unmengen an Spielen. 10 davon haben das „God-Tier“ bei den Bewertungen erreicht. MeinMMO hat euch die Spiele in einer Liste zusammengestellt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to