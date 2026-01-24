Die Mighty Nein im Power Ranking – Wer ist in Staffel 1 des Amazon-Hits am stärksten?

Die Mighty Nein im Power Ranking – Wer ist in Staffel 1 des Amazon-Hits am stärksten?

Die Mitglieder der „Mighty Nein“ von Critical Roles Animationsserie auf Amazon Prime haben alle ihre eigenen Stärken und Schwächen, die in der ersten Staffel das erste Mal zum Vorschein kommen. Doch wer von ihnen konnte sich in der ersten gemeinsamen Zeit als stärkstes Gruppenmitglied beweisen?

In dieser Liste wollen wir alle Mitglieder der Mighty Nein genauer betrachten, um zu sehen, welche dieser „Helden“ in der ersten Staffel besonders stark sind. Bei den Mighty Nein handelt es sich um eine Gruppe zusammengewürfelter Persönlichkeiten, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Obwohl sie sich in ihren Klassen und Völkern unterscheiden, trägt jede einzelne Person zum Erfolg ihres chaotischen Trupps bei.

Ob Nahkämpfer oder Zauberwirker, ob kleines Goblinmädchen oder großer Halb-Ork – alle besitzen ihre eigenen Stärken, Schwächen und Charakterzüge, die sie für das Team und die Zuschauer der Animationsserie unentbehrlich machen.

Hier seht ihr den Trailer zu „The Mighty Nein“ auf Amazon Prime mit den originalen Stimmen von Critical Role:

Der Trailer zu Critical Roles The Mighty Nein auf Amazon Prime zeigt die ersten Konflikte, mit denen die „Helden“ zu kämpfen haben
Um die Mighty Nein in einem Ranking aufzulisten, schauen wir uns ihre Fähigkeiten und ihr Potenzial an, das sie in der ersten Staffel der Serie vorweisen können. Was aus ihnen werden wird und wie sich die einzelnen Charaktere in zukünftigen Staffeln der Kampagne schlagen werden, wollen wir zunächst nicht in die Bewertung miteinbeziehen.

Nun wollen wir schauen, wer von Caleb, Nott, Beau, Jester, Fjord, Molly und auch Yasha am mächtigsten ist.

Platz 7: Nott

Nott, das Goblinmädchen, ist definitiv nicht schwach, doch schaffte es in dieser Liste neben den anderen Mitgliedern der Mighty Nein nur auf den siebten Platz. Sie ist flink, geschickt, kann unbemerkt fremde Taschen ausleeren und gut mit einer kleinen Armbrust umgehen. Außerdem besitzt sie besseres Alchemiewissen als die anderen aus der Truppe, wodurch sie einem Mitstreiter bereits das Leben retten konnte.

Allerdings steht Nott sich häufig selbst im Weg. Ihr selbstvernichtendes Verhalten und der Fakt, dass sie sich beinah selbst aufgegeben hat, stehen ihr oft im Weg. Ihr Alkoholkonsum und ihre kleptomanischen Tendenzen können schnell für Ärger sorgen, der die gesamte Gruppe in Schwierigkeiten bringt. 

Oft entscheidet der Drang vor dem eigenen Verstand, wenn niemand anderes – meistens Caleb – sie davon abhält.

Auch wenn sie nur den letzten Platz dieser Liste erhält, ist Nott nicht weniger relevant als die anderen Charaktere und ihre versteckte Fürsorge macht sie zu einem der wichtigsten Mitglieder der Mighty Nein.

