Ein bedeutender Moment aus Critical Role beweist, dass ein unscheinbares Item in Dungeons & Dragons das Leben eines Charakters verändern kann

In Dungeons & Dragons sehnen sich Spieler häufig nach besonders mächtigen magischen Items, die sie besonders mächtig machen können. Ein Moment aus Critical Roles The Mighty Nein beweist jedoch, dass es nicht auf die Seltenheit oder Macht eines Items ankommt, sondern auf den Einsatz und eine kluge Idee.

Critical Role hat bereits in vielen Folgen ihrer Kampagnen bewiesen, dass sie beinahe jeder Herausforderung gewachsen sind. Durch Taktik, geschickte Aktionen und natürlich ein wenig Würfelglück, konnten sie bereits sämtliche Feinde besiegen und zu mächtigen Helden werden.

Es gab jedoch einen Moment, bei dem sich die gesamte Gruppe fast geschlagen geben musste. Aber nur fast.

In The Mighty Nein, der zweiten Kampagne von Critical Role, die auch eine Serienadaption auf Amazon Prime erhalten hat, stand die Gruppe vor einem Problem, das sie nicht ohne Weiteres lösen konnte. Allerdings bewies Klerikerin Jester, gespielt von Laura Bailey, dass man in Dungeons & Dragons mit einer Prise Scharfsinn und einem recht unscheinbar wirkenden Item einen absolut legendären Moment schaffen kann.

Hier seht ihr den Trailer zu The Mighty Nein auf Amazon Prime mit den originalen Stimmen von Critical Role:

Jester konnte in Folge 93 von The Mighty Nein ihrer Klasse (Klerikerin der Domäne der List) alle Ehre machen. Dafür nutzte sie ihre geschickte Freundlichkeit und einen kleinen Streich, um einen mächtigen Gegner auszutricksen. Alles, was sie sonst benötigte, war ein einfacher übrig gebliebener Cupcake, sowie ein Item, das man auch in der animierten Serie sehen kann.

Spoilerwarnung: Wenn ihr bereits wisst, was in der 93. Folge passiert, oder euch nicht um Spoiler kümmert, könnt ihr ohne Bedenken weiterlesen. Es lohnt sich jedoch auch besonders für D&D-Spieler, die ein besonders starkes Beispiel sehen wollen, wie man das Beste aus seinen Items herausholen kann.

Ein Deal mit einer Vettel ist selten fair

In der Folge stößt die Truppe auf eine Vettel, die einen Fluch auf eines der Mitglieder aus den Mighty Nein gelegt hat, der die Person Tag für Tag aufs Neue plagt. Das will Jester nicht mehr mitansehen.

Eine Vettel lässt sich jedoch nicht so leicht überzeugen und verlangt nach einem Tausch. Einem, der der Auflösung des Fluches würdig ist. Es muss etwas sein, das den Tiefling mindestens genauso unglücklich machen würde wie der plagende Fluch.

Während Laura überlegt, was sie bereit ist aufzugeben, bekommt der Twitch-Chat, der das alles mitverfolgt, bereits Panik. Doch egal, was sie anbietet, es reicht der monströsen Kreatur nicht.

Doch Matt, der die Vettel spielt, weiß genau, was der Klerikerin wirklich wehtun würde. Sie will ihr ihre künstlerische Ader nehmen. Sie verlangt Jesters Hände, damit sie nie wieder malen kann. Und da sie ihre Hände durch einen Fluch verlieren würde, gäbe es eher wenig Hoffnung, sie auf magische Weise „nachwachsen“ zu lassen, wie die Vettel erklärt: „Ich denke, du weißt, wie intensiv und nachhaltig diese Geschäfte sein können.“

Man kann Laura ansehen, wie sie mit der Entscheidung hadert. Ein verbessertes Leben eines Freundes für ihre eigene Freude, die sie durch Kunst erfahren kann. Anstatt den Deal einzugeben, macht sie ein Gegenangebot, das die Situation um 180 Grad dreht.

Jester (Laura Bailey, links) und die Vettel (Matt Mercer, rechts) verhandeln (Quelle: YouTube)

„So lecker, dass es regelrecht ablenkend ist“

Bevor Jester ihre Hände aufgeben will, bittet sie die Alte, noch einen letzten Cupcake essen zu dürfen, während der Chat Laura anschreit, dass sie den Deal bloß nicht eingehen soll.

Die Trickserin will den Blaubeercupcake mit der Vettel teilen und bietet ihr nach einem Überzeugungswurf von 24 die Hälfte an. Als die Vettel in den Cupcake beißt, informiert Laura den Spielleiter, dass der Cupcake mit dem „Staub der Köstlichkeit“ („Dust of Deliciousness“) bestreut war. Ein recht unscheinbares Item, das sie gefühlt seit Beginn der Kampagne mit sich herumträgt und damals beim Händler Pumat Sol in Zadash gekauft hat.

Auch in der animierten Serie auf Amazon Prime kann man sehen, wie Jester ihm den Staub abkauft, mit dem Hinweis von Pumat, dass er jedes Essen so lecker macht, dass es „regelrecht ablenkend“ sei.

Matt kann sich in dem Moment das Lachen nicht verkneifen. Er scheint Laura unterschätzt zu haben und lässt sich bis zum Ende der Diskussion gnadenlos von dem Tiefling austricksen.

Mit genug Grips kann auch das kleinste Item Großes bewirken

Unter dem Einfluss des Staubes der Köstlichkeit hat die Vettel ab dem Moment einen Nachteil auf sämtliche Weisheit-Checks und -Rettungswürfe, was sofort ausgenutzt wird. Mit dem Zauber „Erinnerung verändern“ und einem Nachteil auf den Rettungswurf der Vettel sorgt die Klerikerin dafür, dass diese nun Folgendes glaubt:

Die Vettel mochte Jesters Anwesenheit so sehr, dass sie zustimmte, den Fluch aufzuheben. Einfach, weil sie so eine tolle gemeinsame Zeit hatten.

Hier könnt ihr sehen, wie Laura Matt ausgetrickst hat. Wenn ihr das Video über die Seite startet, werdet ihr im richtigen Moment einsteigen. (Spoilerwarnung: In dem Video wird offenbart, wen der Fluch betrifft!)

Anhand all der Zeit, die das Item unbenutzt und ungebraucht in Jesters Tasche verbrachte, erkennt man, wie unterschätzt das Item letztlich war.

Deswegen lasst euch gesagt sein: Denkt auch an eure Items, die in eurem Inventar vergammeln. Sie könnten euch vielleicht sogar das Leben retten, auch wenn man es gar nicht erwarten mag.

