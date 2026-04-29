The Mighty Nein Staffel 2: Release, Cast, Charaktere – alles Wichtige zur Fortsetzung des Amazon-Hits

The Mighty Nein, die Animationsserie zur zweiten Kampagne von Critical Role auf Amazon Prime geht mit ihrer zweiten Staffel in die nächste Runde. MeinMMO verrät euch alles zum Release, Cast und was wir bereits über die zweite Staffel wissen.

Was ist The Mighty Nein für eine Serie? Es handelt sich um eine animierte Fantasy-Serie, die auf die zweite D&D-Kampagne von Critical Role basiert. Sie erzählt die Geschichte verschiedener „Helden”, deren Schicksale und Ziele sie zusammenführen und gemeinsam die namensgebende Abenteuer-Truppe „Mighty Nein” bilden.

Die Charaktere entstammen der gestreamten Kampagne und werden von den gleichen Stimmen verkörpert, die sie auch während des Livestreams gespielt haben.

Im November 2025 erschien mit der ersten Staffel der Auftakt der Serie, die mit der bereits angekündigten zweiten Staffel dieses Jahr fortgesetzt wird.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert, sobald neue Informationen bekannt sind.

The Mighty Nein Staffel 2: Release, Stream und Trailer

Wann wird die zweite Staffel von The Mighty Nein erscheinen? Die zweite Staffel soll noch dieses Jahr auf Amazon Prime erscheinen. Das haben Mitglieder von Critical Role bereits bestätigt.

Die Fortsetzung befindet sich bereits in Produktion und ein bis zwei Folgen waren zum derzeitigen Stand bereits fertig.

Wer streamt die zweite Staffel von The Mighty Nein? Die zweite Staffel wird genauso wie die erste Staffel auf Amazon Prime Video im Abo zu sehen sein.

Gibt es bereits einen Trailer zur zweiten Staffel? Nein, bisher wurde noch kein Trailer zur zweiten Staffel von The Mighty Nein veröffentlicht. Sobald erste Teaser erscheinen, werden wir diese hier ergänzen.

Hier seht ihr den Trailer zur ersten Staffel von The Mighty Nein:

Video starten Der Trailer zu Critical Roles The Mighty Nein auf Amazon Prime zeigt die ersten Konflikte, mit denen die „Helden“ zu kämpfen haben Autoplay

The Mighty Nein Staffel 2: Cast und Story

Wer spielt in der zweiten Staffel von The Mighty Nein mit? Die bekannten englischen Stimmen aus Critical Role werden auch in der zweiten Staffel wieder in ihre Rollen zurückkehren. Unter ihnen befinden sich:

Laura Bailey als Jester Lavorre (im Deutschen: Friedel Morgenstern)

Travis Willingham als Fjord Stone (im Deutschen: Tobias Schmitz)

Liam O’Brian als Caleb Widogast (im Deutschen: Nico Mamone)

Sam Riegel als Nott the Brave (im Deutschen: Rubina Nath)

Marisha Ray als Beauregard Lionett (im Deutschen: Anja Stadlober)

Taliesin Jaffe als Mollymauk Tealeaf (im Deutschen: Patrick Roche)

Ashley Johnson als Yasha Nydoorin (im Deutschen: Marie-Isabel Walke)

Matt Mercer als Essek Thelyss (im Deutschen: Timmo Niesner)

Die erste Staffel hatte einige bekannte Namen als Gastauftritte, wie beispielsweise Mark Strong als Trent Ikithon oder Lucy Liu als die Bright Queen (Strahlende Königin). Man kann davon ausgehen, dass diese beiden Charaktere erneut mit der gleichen Besetzung vertreten sein werden, aber auch weitere berühmte Stimmen gecastet werden können.

Was ist die Handlung der zweiten Staffel von The Mighty Nein? Da The Mighty Nein bereits in der ersten Staffel die Abläufe und das Pacing der gestreamten Kampagne leicht für die Serie angepasst hat, kann das auch in der zweiten Staffel der Fall sein. Um keine falschen Spoiler zu nennen, gehen wir deswegen nur auf die Ausgangspunkte des Serienfinales von Staffel 1 ein:

Spoilerwarnung! Hier reden wir über das Staffelfinale der ersten Staffel von The Mighty Nein. Spoiler für Staffel 2 wollen wir vermeiden.

Die Barbarin Yasha stieß am Ende der finalen Folge auf die Mighty Nein und bat sie um Hilfe. Hier werden wir mehr zu ihrer Hintergrundgeschichte und ihrer Verbindung zu ihrer begleitenden Stimme erfahren.

Trent Ikithon erfuhr von Esseks Verrat, das Luxon Beacon (das Leuchtfeuer von Luxon) zurückzuerobern. Zum Staffelfinale fällt dieser dem Magier in die Hände.

Die Mighty Nein sind nun im Besitz des Luxon Beacon und müssen sich entscheiden, was sie damit tun werden. Das bedeutet jedoch auch, dass die Kryn sowie Trents Volstrucker es auf sie abgesehen haben.

Mehr möchten wir euch bisher nicht verraten. Wenn in dem Trailer gewisse Szenen geteasert werden, werden wir diese hier ergänzen.

Auch die erste Animationsserie von Critical Role, The Legend of Vox Machina, wird dieses Jahr mit ihrer vierten Staffel fortgesetzt. Doch auf diese müsst ihr nicht so lange warten wie auf Neues von den Mighty Nein: The Legend of Vox Machina Staffel 4: Alle Infos zum Release, Trailer, Cast und mehr