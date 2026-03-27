Nach 180 Stunden in Forza Horizon 5 kann ich kaum glauben, wie gut der Nachfolger aussieht – auch ohne fette Grafikkarte

Forza Horizon 6 hat detaillierte Systemanforderungen gezeigt. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann ist beeindruckt, wie schick das Spiel aussieht, ohne dass man dafür gleich Highend kaufen muss.

Forza Horizon 5 gehört für mich zu den schönsten Rennspielen der letzten Jahre, mit einem Gameplay-Loop, der mich über viele Stunden hinweg beschäftigen konnte. Mittlerweile hat mich das Spiel etwa 180 Stunden beschäftigt und bis zum Release von Teil 6 dürften da noch ein paar Stunden dazukommen.

Apropos 6: Forza Horizon 6 sieht bereits in den ersten Gameplay-Videos nicht nur richtig schick aus, sondern legt bei vielen Dingen noch einmal eine Schippe oben drauf: Teil 6 sieht außerdem realistischer und natürlicher aus, als der teilweise sehr bunte Vorgänger, der in Mexico spielt.

Was ich daran besonders beeindruckend finde: Teil 6 sieht nicht nur noch mal besser aus als der Vorgänger, sondern die Hardware-Anforderungen halten sich tatsächlich in Grenzen und fallen angemessen aus. Wollt ihr das Spiel „nur“ in hohen Details genießen, reicht bereits eine ältere Mittelklasse-Grafikkarte.

Für hohe Grafikeinstellungen braucht ihr in Forza Horizon 6 „nur“ ältere Mittelklasse-Hardware

Was braucht man für Hardware? Forza Horizon 6 soll selbst mit Einsteiger-Hardware problemlos spielbar sein. Selbst für WQHD und hohe Grafikeinstellungen benötigt ihr „nur“ ältere Mittelklasse-Hardware, wie jetzt der Entwickler in einem offiziellen Blogpost vorgestellt hat: Eine RX 6700 XT oder eine RTX 3060 Ti.

Ihr könnt das Spiel daher voraussichtlich in wirklich schicker Optik genießen, ohne euch dafür einen neuen PC zulegen zu müsssen, wenn ihr Forza nicht ohnehin auf der Xbox oder der PS5 spielen werdet. Spielt ihr in Full-HD könnt ihr die Grafikeinstellungen sogar noch höher stellen und möglicherweise Raytracing nutzen; eine entsprechende Grafikkarte vorausgesetzt.

Und das finde ich wirklich beeindruckend. Bereits Crimson Desert konnte beweisen, dass man für schicke Optik nicht unbedingt ein Highend-System benötigt. Der Nachfolger soll wie bereits Teil 5 auf die ForzaTech-Engine setzen, die auch beim neuen Fable-Ableger zum Einsatz kommen soll. Die umstrittene Unreal-Engine dürfte daher nicht genutzt werden.

Da ich selbst im vergangenen Jahr (2025) auf eine RX 9070 umgestiegen bin, eine Entscheidung, die ich bis heute nicht bereue, kann ich dann laut den offiziellen Anforderungen sogar mit vollem Raytracing spielen.

Beim Developer-Direct von Xbox am 22. Januar 2026 hat Playground Games knapp 12 Minuten lang über Forza Horizon 6 gesprochen und erste Einblicke in das Gameplay und die Spielwelt des Rennspiels gegeben. Mein Kollege Dariusz war sofort begeistert, obwohl man nur eine Viertelstunde gesehen hat: Forza Horizon 6 hat mich in 12 Minuten überzeugt, für 70 Euro mit dem Auto durch Japan zu heizen