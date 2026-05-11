Macher von Forza 6 begehen wohl katastrophalen Fehler, laden Hacker regelrecht dazu ein, vor Release über die Piste zu heizen

Eigentlich soll Forza Horizon 6 erst am 19. Mai 2026 auf Steam und Konsolen starten, doch ein Leak ermöglicht es Hackern, wohl jetzt schon zu fahren.

Wieso dürfen Piraten schon spielen? Viele Fans freuen sich schon auf den 19. Mai 2026, weil sie dann wieder ins Cockpit ihrer Rennwagen steigen dürfen und mit Forza Horizon 6 erneut um die Wette fahren. Doch bereits am 11. Mai 2026 ist es für Hacker schon so weit, denn die haben Forza Horizon 6 wohl schon jetzt geknackt.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Forza 6 sehen:

Video starten Xbox Showcase zeigt Einblicke in Forza Horizon 6 Autoplay

Zu einfach für die Piraten

Was ist das für ein Leak? Die Entwickler von Forza Horizon 6, Playground Games, haben auf Steam wohl das gesamte Spiel als Preload hochgeladen, wie Insider-Gaming berichtet. Während ein Preload bei einem 155-Gigabyte-Titel wohl angebracht ist, soll der Preload nicht verschlüsselt gewesen sein.

Eine Chance, die Piraten wohl direkt ergriffen haben. So gab es bereits kurz nach dem Preload erste Piraten-Versionen in Foren und Websiten, die sich mit Piraterie von Spielen beschäftigen.

Sind die Cracks glaubhaft? Ja, inzwischen häufen sich Bilder und Videos von Spielern, die sich eine illegale Kopie von Forza 6 heruntergeladen haben und bereits jetzt über die Piste fahren.

So gibt es sogar Livestreams von Gamern, welche die gecrackte Version vor hunderten Zuschauern zocken. Während die Entwickler wohl versuchen, die Auswirkungen einzudämmen, indem sie große Beiträge auf Reddit löschen lassen, die auf den Crack hinweisen, so ist der Schaden wohl schon angerichtet.

Dabei ist die Art und Weise, wie die Hacker Forza Horizon 6 knacken konnten, nicht zum ersten Mal katastrophal einfach. So soll das Gleiche bereits im März mit dem Spiel Death Stranding 2 passiert sein, bei dem wohl auch der Preload ganz ohne Verschlüsselung auf Steam landete.

Ob es nun wirklich an der fehlenden Verschlüsselung lag oder ob die Piraten einen einfachen Weg gefunden haben, diese zu durchbrechen, unehrliche Fahrer dürfen jetzt schon spielen, während die fairen Gamer noch warten müssen. Wie die Entwickler darauf reagieren, wird sich wohl bald zeigen. Auch bei uns in der Redaktion freut man sich auf das Rennspiel: Forza Horizon 6 hat mich in 12 Minuten überzeugt, für 70 Euro mit dem Auto durch Japan zu heizen