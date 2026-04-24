Ein Rennspiel auf der PS5 hat vermutlich eure Hoffnung zerstört, dass die Xbox wieder zu Exklusivtiteln zurückkehren könnte

Ein Xbox-Rennspiel auf der PS5 verkaufte sich Millionenfach. Ein weiteres Indiz, das zeigt, dass die Xbox als Konsole unwichtiger wird. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann meint, dass das wichtige Zeichen sind, dass Xbox als Marke für Microsoft immer wichtiger wird, die Konsole an sich aber an Bedeutung verlieren dürfte.

Wer sich entweder für eine Xbox oder für eine PlayStation entscheiden musste, schaute oft auf die exklusiven Titel. Denn mit solchen „Systemsellern“ gab man den Kunden einen Anreiz, doch die Konsole zu kaufen. Denn ein Pokémon-Spiel kann man nur auf einer Nintendo-Konsole spielen.

Während Firmen wie Sony oder Nintendo mal mehr oder weniger stark an diesen Exklusives festhalten, ging Microsoft in den letzten Wochen und Monaten einen anderen Weg: Man veröffentlichte nach und nach wichtige Xbox-Titel nicht nur für den PC, sondern auch für die „feindliche“ Plattform: Mittlerweile könnt ihr Halo, Forza Horizon und etliche weitere Titel problemlos auf der PS5 spielen.

Und der Release von Forza Horizon 5 für die PS5 überraschte: Denn das Xbox-Rennspiel dominierte lange die Verkaufscharts auf der PS5. Laut offizieller Pressemitteilung soll sich Forza Horizon 5 mittlerweile mehr als 5 Millionen Mal auf der PS5 verkauft haben und damit eins der erfolgreichsten Spiele des Jahres 2025 gewesen sein.

Und das ist auch ein schlechtes Zeichen für alle Spieler, die wieder auf exklusive Titel für „ihre“ Xbox gehofft hatten.

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Die Xbox wird als exklusive Plattform immer unwichtiger

Schon länger gibt es Indizien dafür, dass die Xbox als Konsole an sich nicht mehr spannend für das Unternehmen aus Redmond ist:

Zum einen hat sich Microsoft bewusst dafür entschieden, den Nachfolger Forza Horizon 6 ebenfalls zeitgleich mit der PC- und Xbox-Version für die PS5 zu veröffentlichen. Das bedeutet, dass Spieler, die Horizon 6 ab Mai 2026 spielen wollen, keine Xbox oder einen PC benötigen, sondern auch direkt auf ihrer heimischen PS5 spielen können.

Zum anderen gibt es die Gerüchte, dass Microsoft nicht mehr an spezieller Hardware für die nächste Xbox-Konsole sein soll. Stattdessen soll es normale PC-Hardware geben, die das Xbox-System im besten Fall emulieren soll. Kein gutes Zeichen für Leute, die an einer starken Xbox interessiert sind.

Ein weiterer Punkt: Es gibt Gerüchte, dass Xbox als Gaming-Marke und Label zurückkehren. Weg von Microsoft Gaming und zurück zur Xbox. Auch hier steht dann mehr die Marke im Vordergrund und weniger die Konsole, die man sich im Wohnzimmer unter den Fernseher stellt.

Grundsätzlich überrascht dieser Sinneswandel jedoch nicht. Denn allein 2025 sind die Verkaufszahlen der Xbox drastisch eingebrochen und gilt als das bisher schwächste Jahr für Microsoft, wenn es um Konsolen geht. Weltweit wurden 2025 schätzungsweise nur noch rund 2,11 Millionen Einheiten der Xbox Series X|S abgesetzt, Sony soll im gleichen Zeitraum mehr als 14 Millionen Einheiten verkauft haben (via statista.de). Das zeigt auch, dass die Zeiten für die Xbox derzeit alles andere als rosig aussehen.

Für viele dürfte es langfristig kaum noch einen Grund geben, warum man sich eine Xbox kaufen sollte, da die Grenzen zwischen PC und Konsolen immer weiter verschwimmen. Insbesondere dann, wenn Microsoft die Xbox eher als Marke anstatt als Konsole sieht. Damit könnten aber auch wichtige Vorteile der Xbox verloren gehen: 6 Dinge, wo PS5 und Xbox einfach besser sind als ein Gaming-PC