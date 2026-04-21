Microsoft hat wohl beschlossen, das Letzte aufzugeben, was eine Xbox noch zu einer Xbox gemacht hat: maßgeschneiderte Hardware

Microsoft hat wohl beschlossen, das Letzte aufzugeben, was eine Xbox noch zu einer Xbox gemacht hat und das könnte entscheidend sein. Denn laut Leaker will Microsoft auf maßgeschneiderte Hardware bei seiner nächsten Xbox verzichten. Damit endet auch eine Ära, denn bisher setzte jede Xbox auf besondere Hardware im Inneren.

„Project Helix“ soll die nächste Xbox von Microsoft werden. Bereits jetzt steht schon fest, dass sich das System deutlich von der Xbox One und der Xbox Series X|S unterscheiden wird, da es die Lücke zwischen PC- und Konsolenspielen schließen soll.

Nun wurde ein weiteres Detail bekannt: Ein bekannter Leaker berichtet, dass die nächste Xbox auf maßgeschneiderte Hardware verzichten soll, eine Tatsache, die Konsolen auf ihre Weise immer einzigartig machen.

Der Leak stammt von dem AMD-Insider KeplerL2, das Magazin WCCFTech schätzt die Quelle und den Leaker für sehr zuverlässig ein, da er in der Vergangenheit häufiger richtig gelegen hatte.

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Verzicht auf besondere Hardware ist wie das Ende einer Ära, doch für Entwickler wird es viel einfacher

Was bedeutet das? Einfach ausgedrückt steckt im nächsten Xbox-System die gleiche Hardware, die ihr auch in einem Computer finden könnt. Es soll keinen spezifischen Grafik-Chip (GPU) geben, der für die Xbox-Plattform entwickelt worden ist.

Für die meisten durchschnittlichen Nutzer dürfte diese Änderung tatsächlich keine große Rolle spielen. Denn wer eine Konsole anschaltet, sieht in der Regel das Interface und die Menüs und nicht die maßgeschneiderte Hardware, die sich im Inneren der Konsole verbirgt. Auch Gaming dürfte sich nicht wirklich anders anfühlen, da das Spielgefühl an sich mit Controllern und Spielern mit ziemlicher Sicherheit identisch bleibt.

Auf der anderen Seite bedeutet der Wechsel auf „normale“ PC-Hardware ohne Besonderheiten, dass es so einfach wie nie sein könnte, Spiele auf das neue System „Helix“ zu portieren.

MeinMMO-Tech-Experte Benedikt meint: Der Verzicht auf eben solche maßgeschneiderte Hardware fühlt sich wie das Ende der Xbox-Ära an. Egal ob in der Xbox 360, der Xbox One oder der derzeitigen Generation (Series X|S), immer setzte Microsoft auf spezifisch zugeschnittene Hardware, die man in dieser Form nur in den Konsolen finden konnte.

Das machte die Konsolen zu etwas Besonderem, zumindest aus Perspektive der Hardware. Selbst die neue Steam Machine, die irgendwann 2026 noch erscheinen soll, setzt auf besondere Hardware, die ihr nur in diesem Gerät finden könnt.

Doch genau das könnte jetzt vorbei sein. Ich kaufe am Ende nur noch PC-Hardware, auf der ein Xbox-Aufkleber zu finden ist. Für viele dürfte es dann kaum noch einen Grund geben, warum man sich eine Xbox kaufen sollte, da die Grenzen zwischen PC und Konsolen immer weiter verschwimmen. Damit könnten aber auch wichtige Vorteile der Xbox verloren gehen: 6 Dinge, wo PS5 und Xbox einfach besser sind als ein Gaming-PC