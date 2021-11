New World gibt „So cheatet ihr richtig“-Anleitungen – „Dümmste, was ich je gesehen habe“

Das neue MMO New World hat viele Bugs und Exploits. Übers Wochenende wurden Exploits bekannt, mit denen man Gold dupen oder das Spiel eines anderes gewaltsam schließen konnte. Ein YouTuber weist darauf hin, dass Amazon sogar „How-to“-Anleitungen für solche Cheat fordert und veröffentlicht, in ihrem offiziellen Forum.

Was für Probleme hat New World mit Exploits? Jedes MMO hat zu Release mit einigen Exploits und Bugs zu kämpfen, aber New World nimmt mittlerweile eine außergewöhnliche Stellung ein, auch weil es so populär ist:

Es gab einen „Gold Dupe“-Exploit bei den Server-Transfers, wegen dem Amazon die Server-Transfers vorübergehend aus dem Spiel nehmen musste

Es gab einen „Unverwundbarkeits“-Exploit, der mit dem Verschieben des Fensters zusammenhing

Aber der Höhepunkt war jetzt am Wochenende erreicht: Durch Ausnutzen von Chat-Befehlen konnten Spieler anderen das Spiel crashen, konnten sich beliebig Gold dupen oder weitere wirklich schlimme Sachen machen. In YouTube-Videos sind die Auswirkungen ausführlich beschrieben (via youtube)

Bislang hat Amazon auf diese Fehler relativ zeitnah reagiert und versucht, die gröbsten Probleme abzudecken, so dass dem Spiel kein permanenter Schaden entsteht.

New World will, dass Spieler genau beschrieben, wie der Exploit abläuft

Worüber regt sich jetzt ein YouTuber auf? Der YouTuber „Josh Strife Hayes” weist auf eine Besonderheit bei New World hin, die er als die “wahrscheinlich dümmste Sache, die ich je gesehen habe” empfindet.

Im offiziellen Forum von New World können Spieler alle Bugs und Exploits melden, die sie gefunden haben. Das ist öffentlich von jedem einsehbar (via new-world-forum).

Einer der Punkte, die Spieler angeben müssen, wenn Exploits gemeldet werden, ist es, dass sie genau beschreiben sollen, wie der Exploit zu reproduzieren ist: “What are the steps to reproduce the issue as you experienced?”

Das ist bei Bugs durchaus vernünftig, bei einem Exploit fordert man Spieler aber dazu auf, genaue „So geht es“-Anleitungen für das Ausnutzen von Spielmechaniken und das Exploiten zu verfassen.

Aktuell gibt es sogar einen Thread, in dem es als “Exploit gilt”, das Forum zu besuchen, um neue Exploits zu finden.

Der YouTuber Josh Strife Hayes weist auf die absurde Situation hin:

Eigentlich gilt: „Keine genauen How-to-Anleitungen veröffentlichen“

Das macht das so heikel: Normalerweise ist es bei MMORPGs unter Spielern und Content-Creatiorn verpönt, eine genaue „How-to“-Anleitung zu veröffentlichen, die jeden einzelnen Schritt erklärt, wie ein Cheat oder Exploit funktioniert.

Bei den aktuellen Cheat-Vorfällen, in denen Spieler die Clients anderer zum Absturz bringen konnten, hatten YouTuber zwar die Auswirkung und den Kontext der Exploits beschrieben, aber keine „genaue“ Anleitung veröffentlicht. Sie haben also nicht die genauen Chat-Befehle im Wortlaut veröffentlicht, die zum Absturz des Clients führten.

Wenn Amazon aber diese Anleitungen fordert und dann öffentlich ins Netz stellt, dann ist auch keine Hemmschwelle da, die genauen Cheat-Anleitungen zu verbreiten. In anderen Spielen führt das Exploiten von Mechaniken und die Verbreitung solcher Guides schon mal zu Banns.

Dahinter steckt wohl offenbar eine Fehleinschätzung von New World: Eine „So lässt sich das reproduzieren“-Anleitung für Bugs ist sinnvoll, aber für Exploits kann das gefährlich sein. Hier wäre ein nicht-öffentliches Melde-System sicherlich vernünftiger.

Auch ohne Exploits sind manche Dinge in New World gerade unausgewogen:

