Ein Build in New World macht euch fast unsterblich – „Riesen-Problem für die Balance“

Wie seht ihr das? Seid ihr selbst schon in einen Konflikt mit einem Paladin geraten? Findet ihr, dass der Build zu stark ist oder haltet ihr die Aufregung für ungerechtfertigt? Schreibt es uns gerne hier bei MeinMMO in die Kommentare.

Was sagt die Community? Die Fans von New World sind sich unschlüssig über die Paladin-Builds. Viele fordern, dass sie geschwächt werden. Andere wiederum sehen kein Problem in dem heilenden Tank und beteuern, dass man nur eine Spielmechanik optimal ausnutzen würde.

Das führt dazu, dass man eine Gruppe mit 4 DPS-Spielern erstellen kann, das Bosse deutlich schneller als geplant in den Boden stampft. Oder ihr geht einfach mit 5 Paladinen in die Expedition und überlebt einfach alle Gegner. Das ist zwar nicht besonders schnell, aber effektiv.

Doch hier hört das Balancing-Problem nicht auf, denn es trifft auch das PvE. Gerade in Expeditionen, die darauf ausgelegt sind in einer Holy-Trinity zwischen Heiler, Tank und DPS zu funktionieren.

Aufgrund der heilenden Fähigkeiten und der schweren Rüstung kommt der Build einem Paladin am nächsten, woher er auch den Namen hat. Aber was ist das Problem mit ihm?

