Doctor Doom ist der neue große Schurke, der sich im Dezember mit den Avengers im MCU anlegen wird. In den Comics ist davon aber nicht wirklich etwas zu sehen, denn er endet als Kanonenfutter im Kampf gegen ein legendäres Monster.

Was tut Godzilla im Marvel-Universum? Seit 2025 veröffentlicht Marvel diverse Comics, in denen sich Marvel-Helden mit dem legendären König der Monster herumschlagen müssen. Darunter gab es auch Kämpfe gegen Entitäten wie Galactus.

Im Sommer 2026 tat sich die Riesenechse mit dem kosmischen Schurken Knull zusammen, um sich dem gesamten Marvel-Universum anzunehmen.

Bösewicht und Teilzeit-Erdenretter Doctor Doom hat darauf aber keine Lust und versucht, die beiden mit seinen Avengers of Doom aufzuhalten. Ein Kontrast zu seinem großen Kinoauftritt im Dezember 2026. Dort bedroht er als neuer Schurke das gesamte Multiversum des MCU.

Im neuen Comic Godzilla Conquers the Multiverse Nr. 2 legt sich Doctor Doom aber vorher mit Godzilla an. Spoiler: Das endet gar nicht gut.

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Kein beeindruckender Kampf für Doctor Doom

Achtung: Der folgende Abschnitt spoilert die Geschehnisse aus Godzilla Conquers the Multiverse Nr. 2

Wie geht der Kampf der beiden aus? Die Mitglieder der Avengers of Doom versuchen, andere Kaijū (Riesenmonster) aus dem Multiversum zu rekrutieren. Das ist nicht so leicht, weil Knull andere Schurken und Helden mit seinen Venom-ähnlichen Symbionten kontrolliert.

Als ein Kampf auf Erde-8873 ausbricht, ruft Knull Godzilla, mit dem sich Doctor Doom direkt anlegt. In seiner Arroganz spricht Doom auf Godzilla ein: Ich bin Doom […] Wenn du es wagst, dem Untergang ins Auge zu sehen, schwöre ich dir: Bevor das hier vorbei ist, wirst du zu seinen Füßen liegen.

Trotz der Ansprache ist der Kampf der beiden nicht gerade spannend. Mit seinem ikonischen Atom-Atem bearbeitet Godzilla Doom für eine kurze Zeit, bis er in seiner Rüstung lebendig verbrennt – kein rühmliches Ende für den selbstverliebten Schurken. Laut ScreenRant ein Ende, das dem Ende von Doom im Film Fantastic Four aus 2005 ähnelt.

Die Helden scheinen keine Chance gegen das Monster und Knull zu haben. Nach dem Tod von Doom gibt es aber einen kleinen Hoffnungsschimmer. Ein Erzähler schwenkt rüber zu Man-Thing, einem eher unbekannteren Monster aus dem Marvel-Universum, und erklärt:

Aber vielleicht war [Man-Thing] der Einzige, der begriff, dass die Rächer des Untergangs im Multiversum nach einer anderen Art von Macht suchen sollten. Eine, die in der Lage ist, Leben wiederherzustellen, anstatt es zu beenden.

Dazu gibt es ein Bild von Godzillas Kollegin Mothra.

Das Cover von Godzilla Conquers the Multiverse Nr. 2 (2026) gezeichnet von David Marquez (Bildquelle: Marvel.com)

Was kann Mothra ausrichten? Anders als viele andere Kaijū ist Mothra kein Bote der Zerstörung, sondern der Hoffnung, der Godzilla in der Vergangenheit nicht nur verstärken, sondern auch beruhigen konnte. Schaut man sich die vorherigen Marvel-Kämpfe mit Godzilla an, kann man wohl bezweifeln, dass sie das Monster konventionell erledigen werden.

Durchaus vorstellbar wäre aber, dass Mothra die Riesenechse auf die Seite der Helden bringt, um Knull zu besiegen – das ist aber nur eine Theorie.

Wie kann man Godzilla Conquers the Multiverse lesen? Aktuell müsst ihr auf englische US-Hefte (physisch oder digital) zurückgreifen, die ihr in diversen Shops auch in Deutschland bestellen könnt. Band 2 ist der neueste und erschien am 26. August 2026. Ein englischer Sammelband der 5-teiligen Reihe soll am 28. April 2027 erscheinen.

Informationen zu einem deutschen Release gibt es bisher aber keine.

Was sagt ihr zum Crossover? Interessieren euch solche Begegnungen oder bleibt ihr lieber bei klassischen Storys? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Mehr zu Godzilla erfahrt ihr hier: Astrophysiker erklärt, warum Godzilla in der echten Welt niemals existieren könnte: „Er wäre nur noch ein Klumpen“